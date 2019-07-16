Как избавиться от 7 лишних вещей в дорожной сумке?

Ограничение веса дорожной сумки является не только требованием авиакомпании, ведь чем она легче, тем удобнее путешествовать. Остается лишь пересмотреть содержимое тяжелой дорожной сумки и избавиться как минимум от 7 ненужных вещей. С легкой сумкой будет проще передвигаться в аэропорту, заносить в автобус, нести, а также вы сможете сэкономить место для покупок, которые непременно приобретете во время путешествия.

Обширный гардероб демонстрируйте дома

Заранее тщательно изучите прогноз погоды, чтобы взять только самую необходимую одежду. Если все-таки ожидается дождь, выбирайте тонкий дождевик, а не зонт. Одни во время путешествия могут обойтись двумя футболками, а другие захотят взять с собой чуть ли не весь гардероб.

Если вы не планируете отправиться в оперу или на другое торжественное мероприятие, то можете обойтись без вечернего платья, белой рубашки и запонок и тому подобного. Самую тяжелую одежду наденьте в самолет, а из повседневной одежды оставьте только ту, которую можно комбинировать между собой. Проследите за тем, чтобы одежда была из легкой и быстросохнущей ткани. К тому же, в большинстве гостиниц доступны услуги стирки одежды.

С собой берите только самую удобную и легкую обувь

Если вы положили в чемодан несколько пар обуви, оцените, какая обувь действительно необходима, а без какой, вероятнее всего, вы сможете обойтись. Главное, чтобы с собой была одна пара удобной для ходьбы обуви, да и ее вы, наверняка, наденете в дорогу. Остается избавиться от той обуви, которую вы планировали комбинировать с еще двумя выходными нарядами, которые вы вытащили из сумки ранее. Если вы все-таки решите взять еще какую-то пару обуви, то выбирайте самую легкую по весу, которая займет меньше места.

Гель для душа можно приобрести во время поездки

Невероятно, насколько тяжелой может быть косметичка с уходовой косметикой, но если вы все-таки хотите взять ее с собой, то используйте емкости для путешествий! К тому же, эти вещи наверняка можно приобрести на месте.

Лицо также заслуживает отдыха

Розовая помада, красная помада, тушь, тональный крем, пудра и т.д. составляют тяжелую часть косметички. Но, может быть, во время отпуска стоит дать лицу возможность отдохнуть от декоративной косметики, прихватив с собой лишь нейтральный блеск для губ, тушь для ресниц и один крем? Даже духи можно не брать!

Встречайтесь с местными и попутчиками, а не читайте книги

Работа и учеба отнимают много времени, поэтому отпуск является единственным временем, когда можно прочитать три начатых книги? Но это лишь иллюзия, что во время путешествия у вас будет время и вдохновение для чтения. Большую часть времени вы проведете в прогулках по новому городу или стране, так что оставьте книги для дождливых осенних вечеров.

Во время путешествия наслаждайтесь итальянской пиццей и испанской ветчиной

Давно прошли те времена, когда цены на продукты питания в Латвии были ниже, чем в других странах Европы. Если на всякий случай в сумку вы положили хлеб, твердокопченую колбасу, печенье и шоколад, то лучше оставьте все это дома, чтобы насладиться в путешествии местными продуктами.

Заменяем громоздкий чемодан на ручную кладь

Уже до приобретения тура стоит задуматься о том, что, возможно, вам хватит ручной клади, в которую вы сможете сложить все необходимое для путешествия. В аэропорту не придется стоять в очереди, чтобы сдать багаж, а вы сразу сможете отправиться на паспортный контроль. К тому же, путешествовать с ручной кладью физически легче, она дает ощущение безопасности, так как все время при вас. Сумка не может пропасть в аэропорту, но стоит заранее ознакомиться с допустимым весом и габаритами клади, которую выбранная вами авиакомпания позволяет проносить на борт.