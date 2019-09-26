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Как лучше искать работу в Германии: 10 советов
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В каком регионе искать работу, на каких сайтах, как оформить резюме и понравиться работодателю? Советы DW по оптимизации поиска работы в Германии.

Будьте реалистом

Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

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