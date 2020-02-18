Как, ничего не делая, получить в Вене бесплатный билет в музей или театр?

Пользователи общественного транспорта Вены смогут получить бесплатные билеты в музей, театр и на концерты классической музыки. Об этом сообщает turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

В столице Австрии в конце февраля представят новое мобильное приложение Culture Token, которое призвано поощрять жителей и туристов чаще пользоваться общественным транспортом. В течение следующих 6 месяцев, когда будет вестись тестирование приложения, порядка 1 000 человек смогут воспользоваться новым предложением.

Culture Token самостоятельно отследит перемещение человека по городу и рассчитает экономию выбросов углекислого газа. Как только пользователь накопит 20 км экономии CO2, он получит так называемый токен, который можно обменять на билет в театр, музей или на концерт. Как сообщается, максимальное количество токенов на каждого пользователя не ограничено.

В числе партнеров Culture Token оказались музей современного искусства Кунстхалле, Музей Вены, Венский народный театр и центр классической музыки Концертхаус. Если приложение окажется востребованным и успешным, создатели обещают его широкое внедрение уже осенью этого года.

Вена, которая в прошлом году была признана самым пригодным для жизни городом в мире, известна своей современной системой общественного транспорта. Автобусы, поезда, трамваи и линии метро работают практически в любой части австрийской столицы. Стоимость годового билета составляет 365 евро или 1 евро в день. Местные власти ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды. Комплекс мер по развитию общественного транспорта позволил значительно уменьшить число автомобилистов на дорогах.