Как подготовиться к путешествию с собакой: три совета кинолога

Владельцы собак знают, как эмоционально сложно планировать поездку, когда четвероногий друг остается дома. Эксперт-кинолог Диана Контакевича делится советами, как спланировать совместную поездку с домашним питомцем так, чтобы она понравилась и хозяину, и собаке.

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Приучите свою собаку к ожидаемым условиям путешествия



Путешествие с собакой может стать приятным занятием, если вовремя начать к нему готовиться и приучить собаку к условиям поездки. Если вам необходимо взять с собой мобильную клетку, то собаке нужно привыкнуть к нахождению в ней. Клетки можно использовать в случаях длительной езды в автомобиле или в других ситуациях. Чтобы клетка не вызывала у собаки стресса, самое главное, чему мы, как владельцы, должны научить собаку – находиться в клетке без стресса.

Кинолог рекомендует начинать процесс привыкания медленно, желательно перед предстоящей поездкой: "Сначала собака должна привыкнуть к клетке. В процессе привыкания в клетку можно подкладывать небольшие лакомства. Позже, когда собака почувствует себя более расслабленной, туда можно положить лакомство покрупнее, на съедение которого требуется время, чтобы собака подольше оставалась в клетке. Когда собака уже свободно гуляет в клетке, можно постепенно начинать приучать вашего питомца к автомобильным поездкам".

По словам эксперта, первая поездка может длиться, например, всего 10 минут, чтобы собака поняла, что все в порядке и ничего страшного не произошло. С каждым новой поездкой продолжительность в пути можно увеличивать. Если во время поездки предполагается, что животное должно находиться в клетке довольно длительное время, то перед этим рекомендуется оставить собаку в клетке и на ночь: четвероногий друг должен привыкнуть к тому, что клетка будет и спальней.

Часто акклиматизация животного к новым условиям вызывает у него сильный стресс. В таких случаях собаку могут мучить колики или даже рвота. Очень важно, чтобы животное воспринимало клетку как безопасное место, а не наоборот – место, вызывающее стресс.

Позаботьтесь об обычном питании собаки



Планируя поездку, убедитесь, что у животного есть паспорт с ежегодными прививками и что питомец чипирован. Также следует ознакомиться с правилами перевозки животных в конкретном пункте назначения. Эту информацию можно найти на сайте Продовольственно-ветеринарной службы.

"Следует учитывать, что в путешествии с домашним питомцем может случиться всякое. Домашнее животное может пристроиться в не предназначенном для него месте, в случае стресса у него может появиться тошнота, поэтому обязательно рекомендуется взять с собой влажные салфетки и сумки, которые пригодятся для гигиены и чистоты", — советует Диана Контакевича.

Так как в поездке собаку придется кормить, кинолог рекомендует брать с собой привычный корм.

"Если у животного какие-то внутренние переживания и корм тоже меняется, то собака тоже может испытывать стресс. Лучше всего во время поездки кормить ее из специальных игрушек, рассчитанных на длительную еду, чтобы сделать процесс кормления активным. При наполнении такой ​​игрушки едой, она с трудом выходит наружу, и собаке приходится напрягаться физически. В результате чего процесс еды затягивается, а мозг животного занят", — делится советом кинолог.

Отправляясь в путешествие, нельзя забывать о воде. Но надо помнить, что собака не всегда хочет пить в стрессовой ситуации. Если у собаки уже есть опыт, то она может отказаться от приема жидкости. Поэтому кинолог рекомендует приготовить бульон без соли и сильных специй, чтобы собаке было вкуснее и она с большим интересом принимала жидкость.

Займите своего питомца различными видами деятельности

Часто путешествие для собаки довольно малоподвижно — животное, как правило, гораздо больше устает от того, что ничего не делает.

Кинологи и зоологи рекомендуют занять собаку во время поездки. Например, обучая ее различным командам и трюкам.

"Обязательно рекомендуется выбирать команды, не требующие большого движения, но требующие мозговой активности, например - подать лапу, повернуться вокруг своей оси или сесть на задние лапы. Работайте со своим питомцем не менее 20 минут, следующие два часа он будет уставшим и захочет отдохнуть. Это позволит не только собаке, но и вам спокойно насладиться поездкой", — отмечает Диана Контакевича.