Как получить 50% скидку на испанский проездной Interrail этим летом?

Все на борт! Этим летом испанское правительство предложит молодым людям проездные билеты Interrail за полцены. Специальные льготные проездные билеты, позволяющие путешествовать по тысячекилометровой европейской сети железных дорог, будут доступны для проживающих в Испании граждан стран Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет. Скидки будут действовать в период с 15 июня по 15 сентября.

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Испания также объявила о целом ряде скидок на проезд, чтобы стимулировать внутренние поездки, включая 90-процентное снижение цен на билеты на государственные автобусы и некоторые маршруты внутренних поездов.

Как молодые люди в Испании могут получить льготный проездной Interrail?

Владельцы проездного Interrail могут путешествовать по тысячам железнодорожных маршрутов по всей Европе, от фьордов Норвегии до пляжей Италии.

Абонемент можно заказать на определенный период времени, например, на один месяц, в течение которого его можно использовать практически по всей Европе. Также можно забронировать проездной на определенное количество дней или на одну страну.

В большинство поездов можно сесть, предъявив персоналу свой проездной Interrail на телефоне. Цены начинаются от €194 за четыре дня путешествия в течение одного месяца по 33 странам.

На сайте Interrail можно найти и другие типы проездных билетов исходя из того, когда и куда вы хотите поехать, а также возраста путешествующих. В сети Interrail, охватывающей 33 страны, насчитывается более 40 000 железнодорожных станций.

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Новая скидка сделает их более доступными для молодых людей до 30 лет в Испании – об этом 6 мая объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Для получения скидки молодые люди должны забронировать билеты через испанского железнодорожного оператора Renfe. Право на получение субсидий имеют только граждане ЕС, проживающие в Испании.

Испания вводит внутренний железнодорожный проездной

Эта политика является частью более широкого комплекса мер, направленных на привлечение молодежи к путешествиям. В период с 15 июня по 15 сентября молодым людям будет предоставлена 90-процентная скидка на проезд в государственных автобусах и поездах ближнего и среднего следования.

Проездной билет Spanish Interrail будет также предоставлять 50-процентную скидку на проезд в высокоскоростных поездах. Скидки будут применяться на основе каждого билета. На эти скидки распространяются те же правила, что и на проездной билет Interrail, поэтому они доступны только для граждан ЕС в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Испании.

Испания – не единственная страна, предлагающая субсидировать железнодорожные поездки этим летом. Опираясь на успех прошлогоднего проездного на общественный транспорт стоимостью €9, Германия недавно запустила схему, предлагающую проезд внутри страны за 49 евро в месяц. Венгрия также ввела безлимитный проездной билет по всей стране стоимостью 49 евро, причем студентам предоставляется скидка в размере 90 процентов.