Как правильно откидывать спинку кресла в самолете, чтобы избежать неприятностей

Опускать спинку кресла в самолете приходилось каждому и не один раз. Но как это сделать, чтобы не вызвать возмущения сидящего сзади пассажира - рассказывает портал turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Хотя большинство из нас стараются быть внимательными и аккуратными, когда откидывают спинку своего кресла во время полета, есть среди авиапассажиров и те, кто делает это, как только садится в самолет, чем вызывает раздражение сидящего позади. По словам эксперта по поведению Джуди Джеймс, по большей части люди-то не виноваты. "Это ошибка дизайнеров, которые придумали, чтобы кресла откидывались", — заявила она. Специалист отметила, пассажиры, которые откидываются назад вскоре после посадки в самолет — это тот тип людей, которые способны мгновенно отключиться от всего происходящего вокруг и не испытывать абсолютно никаких эмоций. "Пока они чувствуют себя в порядке, им нет дела до соседей", — резюмирует Д. Джеймс.

Эксперт по этикету Уильям Хансон заявил, что откидывание сиденья в полете — неотъемлемая часть самого процесса перелета, поэтому тем, кому не нравится, лучше не летать. "Садитесь на корабль, езжайте на машине или путешествуйте бизнес-классом", — советует специалист. А вообще, если пассажир хочет откинуть спинку кресла, он должен придерживаться двух простых правил. Они-то и помогут избежать какого-либо конфликта с тем, кто сидит позади. Во-первых, опускать спинку нужно только после принятия пищи, после того, как посуду убрали. Во-вторых, перед этим необходимо всегда предупредить сидящего сзади человека о намерении "откинуться".

Многие авиакомпании самостоятельно пытаются решить проблему откидывающихся кресел. Так, американский перевозчик Delta Air Lines ограничила количество мест, которые позволяют пассажиру опустить спинку. British Airways вовсе приняла решение избавиться от откидывающихся мест на коротких рейсах. Авиакомпания Qantas пошла дальше всех и внедряет кресла Premium Economy, которые не просто опускаются назад, а вместе со всем креслом сдвигаются вперед и немного опускаются. Кроме того, с задней стороны новые кресла оборудованы небольшой выемкой. Все это позволяет сидящему сзади пассажиру практически не испытывать дискомфорта от откидывания сиденья своим соседом.