"Как прическа Джонсона". Британцы шутят и возмущаются по поводу главной елки страны

Британские пользователи соцсетей получили новый объект для злых насмешек: главная рождественская елка страны, по традиции привезенная из Норвегии и установленная на Трафальгарской площади в Лондоне, в этом году оказалась невзрачной и кособокой.

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Одни пользователи интересуются, куда делась остальная часть елки, другие спрашивают, кто и чем обидел Норвегию.

Один пользователь предположил, что елку подстриг личный парикмахер Бориса Джонсона (премьер-министр до недавнего времени всегда ходил взлохмаченным).

Официальный аккаунт рождественской елки на Трафальгарской площади, который ведет совет лондонского района Вестминстер, отшутился: "Хочу всем сообщить, что половина веток у меня не отсутствует, они просто соблюдают социальную дистанцию".

I would like everyone to know that half of my branches are not missing..... they are #SocialDistancing. Remember to #StaySafe this #Christmas and wear a face covering (unless exempt) on public transport and while inside shops #TrafalgarTree 🎄😷 — Trafalgar Square Tree (@trafalgartree) December 1, 2021



Поводом для злословия рождественская елка на Трафальгарской площади становится регулярно. В позапрошлом году, например, британцы так же шутили над кособокостью очередного подарка из Норвегии.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Совет Вестминстера и норвежцы отвечают, что ель высотой больше 20 метров из настоящего леса и не может быть такой же плотной и пушистой, как маленькие, специально выращенные рождественские елочки.

The Trafalgar Square Christmas tree has arrived. Does anyone know what happened to the rest of it? @NorwayinUK pic.twitter.com/MTi9Wf2GvN — Cynthia Pinckney (@Cynthia5017) December 2, 2021

Елку на Трафальгарскую площадь каждый год с 1947 года присылает Лондону норвежская столица Осло - в знак благодарности за помощь в борьбе с нацистской оккупацией.