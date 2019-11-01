Как стать туристом, который никого не бесит? Полный список рекомендаций

Эксперты сайта бронирования трансфера Taxi2Airport провели исследование, в ходе которого были опрошены почти 2 000 человек с целью выяснить, что делает туриста хорошим в глазах окружающих. О результатах написал turizm.ru со ссылкой на Travel Daily Media.

Абсолютное большинство респондентов — 79% — считают, что путешественники, как минимум, должны перед поездкой выучить несколько основных слов и фраз на языке страны пребывания. В их числе "привет", "спасибо" и "пожалуйста".

Около 72% заявили, что хорошим туристам лучше избегать публичных обсуждений по некоторым темам. К таковым относятся дискуссии об экономике, политике и социальным вопросам. Кроме того, 69% опрошенных считают, что при посещении зарубежной страны путешественник должен контролировать количество выпиваемого алкоголя.

Что касается других качеств, то по мнению участников опроса, хорошие туристы всегда пользуются общественным транспортом, посещают или участвуют в местных фестивалях, не жалуются на цены или качество туристических достопримечательностей, ​​не торгуются без необходимости. Опрошенные также рассказали, что хорошего туриста не красит нехватка времени или чрезмерная занятость, которые мешают приобщиться к культуре и обычаям, замешательство с выбором мест, откуда стоит начать изучать страну.