Как в бане: в Средиземном море побит рекорд температуры воды. Что это означает для погоды в Европе?

В понедельник температура поверхности Средиземного моря достигла самого высокого за всю историю наблюдений значения – 28,71 градусов по Цельсию, побив предыдущий рекорд в 28,25 градуса, установленный в уже далеком 2003 году.

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Данные, полученные Службой мониторинга тепловых волн в Средиземном море, подтвердили, что во вторник температура воды в море побила новый рекорд.

Повышение температуры воды означает, что морская флора и фауна окажутся под угрозой, как это было во время тепловых волн в 2015-2019 годах, когда значительному воздействию подверглись 50 видов, включая моллюсков и кораллы.

Последствия потепления океана будут ощущаться в осенние и зимние месяцы, когда Средиземное море будет высвобождать тепло, которое оно в настоящее время удерживает, что может привести к усилению штормов.

Небывалое тепло, выделяемое морем, может вызвать сильные дожди не только на юге Европы, но и на всей остальной территории континента, поскольку Средиземное море является источником тепла и влаги для большей части Европы.

Экстремальные погодные явления происходят по всей Европе

Этим летом по всей Европе наблюдались экстремальные погодные явления – от сильных лесных пожаров и аномальной жары до ливневых паводков и града.

В результате града, прошедшего на прошлой неделе на севере Италии, по меньшей мере 110 человек получили ранения, так как градины размером с теннисный мяч обрушились на небольшие города Ломбардии на севере Италии.

Foto: AP/Scanpix/LETA

В то время как на юге Италии температура воздуха поднялась выше 46°C, в некоторых больницах Рима отмечается 20-25-процентный рост числа людей, поступающих в отделения неотложной помощи в связи с обезвоживанием или другими заболеваниями, связанными с жарой.

В Хорватии в результате аналогичной жары погибли шесть человек. В Греции лесные пожары охватили несколько островов, в том числе Корфу и Родос, вынудив тысячи людей эвакуироваться.

В Испании в городе Сарагоса на северо-востоке страны произошли ливневые паводки, вызвавшие хаос на улицах, а в восточных и южных регионах страны, таких как Каталония и Андалусия, по-прежнему царит засуха.

Чем вызваны такие экстремальные погодные условия?

Италия особенно сильно пострадала от так называемого "погодного удара", усугубляемого различными погодными явлениями.

"Северная Италия находится на границе между двумя различными воздушными массами, или струйными течениями, – пояснил Euronews Green доктор Джулио Бетти, метеоролог из Национального исследовательского совета Италии. – Южная воздушная масса пришла из пустыни Сахара. В то же время северной Европы касаются холодные и неустойчивые воздушные массы с севера Атлантики. Такое смешение различных воздушных масс провоцирует исключительно сильные штормы".

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Большая часть южной Европы находится в этой области между двумя воздушными массами, которые встречаются посередине, где находится центральная часть северной Италии, создавая серьезные изменения в погоде по сравнению с жарой на юге страны.

Этот конфликт струйных течений затрагивает и приграничные регионы, включая северную Испанию и Балканы, где также наблюдаются экстремальные погодные условия по сравнению с северной Европой.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Хотя эти погодные системы, наряду с Эль-Ниньо, усугубляют экстремальные погодные условия в Европе, анализ показывает явную связь с антропогенным изменением климата. Группа World Weather Attribution пришла к выводу, что вероятность недавних тепловых волн в Европе увеличилась по меньшей мере в 950 раз из-за глобального потепления.

В будущем тепловые волны будут длиться дольше

Поскольку более прохладный климат северной Европы вступает в противоречие с усиливающейся жарой на юге, в будущем, вероятно, будут наблюдаться более экстремальные погодные условия.

В северном полушарии образовались купола тепла, один из которых мы наблюдаем в Средиземноморье. В данный момент струйное течение ослабло, что позволяет этим куполам накапливать тепло до такой степени, что их становится невероятно трудно сдвинуть с места, чтобы на его место пришли другие погодные системы.

Жара в Италии и на большей части юга Европы и севера Африки продолжается уже несколько недель, пока антициклон Цербер прокладывает свой путь через континент.