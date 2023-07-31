Как выбрать для ночлега подходящие апартаменты?

"Как найти самый подходящий ночлег?" - важный вопрос для любого, кто хоть раз отправлялся в путешествие. Помимо отелей разного типа, популярно также проживание в апартаментах, которые предлагают для аренды как в городах, так и в сельских регионах. Советами, которые необходимо учитывать при выборе проживания в апартаментах, поделился руководитель латвийского филиала INTERLUX Travel Виталий Пукитс. Самое важное – заранее полностью ознакомиться с условиями проживания и предлагаемыми удобствами, чтобы принять осознанное решение об аренде конкретных апартаментов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что такое апартаменты?

Апартаменты могут располагаться как в жилых многоэтажных зданиях, так и в частных домах или комплексах зданий различного типа. Чаще всего апартаменты представляют собой отдельные квартиры студийного типа с одной или несколькими изолированными комнатами, которые предлагаются для кратковременной аренды. Они популярны среди путешественников – семей, студентов или людей, предпочитающих более просторные помещения и удобства, чем стандартные гостиничные номера. Обычно они оснащены всем необходимым для проживания и ночлега — гостям доступны мебель, бытовая техника, кухонное оборудование, посуда.

В чем преимущества?

Апартаменты имеют ряд преимуществ, например, гости могут наслаждаться большей приватностью, побыть в покое и тишине, что не всегда бывает в отелях. Апартаменты , особенно популярны среди семей с детьми – есть возможность в любой момент самим готовить пищу и питаться привично как дома. Здесь также могут быть дополнительные удобства, как отдельные спальни, гостиная, балкон. В планировании своего времени возможна большая гибкость, не определено время завтрака. В отличие от отелей, апартаменты зачастую имеют отдельный вход, а также количество гостей по сравнению с отелями сильно меньше. Часто двери можно открыть по присланному хозяином коду, и встречаться с ним не нужно — отправка договора аренды, оплата происходит алектронно. Если есть желание отдохнуть от толпы и для вас важна приватность - апартаменты - лучший выбор!

В зависимости от местоположения, площади, интерьера, оснащения, апартаменты могут быть доступны в разных ценовых категориях. Можно найти размещение от вариантов минимального бюджета до роскошных и элитных апартаментов, которые предоставляют путешественникам особый комфорт и новый опыт. Если в семье несколько человек, именно апартаменты зачастую выгоднее, чем проживание в одном большом или нескольких гостиничных номерах.

Какие минусы?

Несмотря на то, что апартаменты имеют свои преимущества, у них есть и некоторые потенциальные минусы. Например, отсутствует обслуживающий персонал.

В апартаментах эконом-класса может не быть фена для волос, мыла, шампуня и др. средства гигиены и путешественники должны брать с собой все необходимое! Если вы путешествуете на машине, это легко сделать, если самолет, возможно, начнете взвешивать свой выбор.

Ограниченный спектр услуг

В некоторых апартаментах может быть ограниченный спектр услуг, например, может отсутствовать доступ в бассейн, тренажерный зал, ресторан или прачечную, которые обычно предлагают отели.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ограниченное взаимодействие с другими гостями

В отличие от гостиниц, где есть общие зоны, такие как лобби или рестораны, в апартаментах общение с другими гостями может быть ограниченно, и вы можете чувствовать себя более изолированными. Это будет даже мешать, если в поездке вы решили познакомиться с новыми людьми.

Ограниченный сервис

Иногда апартаменты могут не обеспечить такой широкий спектр услуг, как гостиницы. Например, не доступна служба консьержа, круглосуточная рецепция или обслуживание в апартаментах.

Нет ежедневной уборки

В апартаментах может отсутствовать регулярнуя уборка, особенно если пребывание длительное. В отличие от гостиниц, где обычно есть персонал, занимающийся уборкой, обслуживанием и решением проблем, в апартаментах вам придется самим заботиться о порядке, мыть посуду и т.п.