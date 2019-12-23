Блогер Кейси Нейстат поделился со своими 12 миллионами подписчиков историей о том, что получает пассажир, забронировавший билет почти за 30 000 долларов. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Insider.

Самое дорогое место The Residence принадлежит авиакомпании Etihad Airways. Оно имеет мало общего с привычным креслом в самолете и больше похоже на роскошную квартиру.

При посадке пассажир получает ваучер на пользование безлимитным интернетом, бесплатные наушники с шумоподавлением, а также пижаму, халат для отдыха и небольшое письмо от пилота с пожеланием отличного полета. Само место пассажира представляет собой трехкомнатный номер с просторной спальней, гостиной и ванной комнатой. Роль основного кресла во время полета выполняет двухместный диван с подставкой для ног и выдвижным столом. В кушетке напротив спрятан выдвижной холодильник с напитками.

Как в гостиной, так и в спальне в распоряжении пассажира находятся огромные телевизоры. Особый восторг у блогера вызвал собственный туалет и душ, который позволяет пользоваться горячей водой непрерывно в течение 10 минут. Обслуживает пассажира личный дворецкий. Отдельного внимания также заслуживает бортовое питание для VIP-клиента, которое состоит из четырех блюд.

Как отметил блогер, за возможность перелета, он ничего не заплатил. Данный обзор на самый дорогой перелет в мире являлся рекламной акцией. Однако, всем другим пассажирам придется выложить за роскошное путешествие десятки тысяч долларов. Например, билет из Абу-Даби в Нью-Йорк в оба конца обойдется в 31 000 долларов. The Residence доступны пассажирам компании Etihad Airways на маршрутах, соединяющих Абу-Даби с Лондоном, Нью-Йорком, Сиднеем, Парижем и Сеулом.