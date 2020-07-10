Вроде бы можно, но лучше не нужно… Или все же? В сложившейся ситуации подобная неопределенность характерна для многих путешественников. Границы с рядом стран на данный момент открыты, самолеты летают, а представители туриндустрии зазывают отправиться в поездку. DELFI, отозвавшись на приглашение национальной авиакомпании airBaltic, решил узнать — что означает путешествие сегодня, когда Covid-19, вроде бы, немного отступил.

Незадолго до Лиго редактор Tūrisma gids спросила у меня, не хочу ли я куда-нибудь слетать и написать о своем опыте, раз появилась такая возможность. Два раза спрашивать не понадобилось — в качестве направления я выбрала Хорватию. По нескольким причинам — необходимо было запланировать поездку таким образом, чтобы можно было совместить работу с отдыхом. В идеальном случае — на длинных выходных. Я хотела поехать туда, где можно было бы насладиться природой и самостоятельно все осмотреть. И самое главное — чтобы страна не была включена в список стран с повышенным риском из-за Covid-19. Я не хотела после возвращения две недели провести в самоизоляции, подвергать риску себя и других. Так как Хорватия была "отличницей" с точки зрения показателей заболеваемости, 17 июня я приняла решение лететь именно туда.

17 июня показатели заболеваемости в Хорватии были ниже, чем в Латвии. "Лететь туда безопаснее, чем ходить на работу в Латвии", — подумала я тогда. Конечно, на мой выбор повлияло и то, что в конце апреля из-за распространения вируса мне пришлось отменить поездку, в рамках которой я должна была посетить в том числе и Хорватию. Раньше я там не была. Может, со второго раза все же удастся отправиться в путешествие?

Так у меня в кармане (на электронной почте) появился билет в Сплит на утро 3 июля. Вернуться я планировала вечером 6 июля. Я примерно определила, что можно было бы посетить и осмотреть, но четкого плана не составляла. Не потому, что боялась отмены рейса, а потому, что обычно так и поступаю — собираю информацию, чтобы в соответствующий момент можно было принять окончательное решение, что делать. Поэтому мои планы не может расстроить плохая погода или другие непредвиденные обстоятельства — расстраивать по сути нечего.