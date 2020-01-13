Каких вещей не стоит делать, чтобы не нарваться на дополнительную проверку в аэропорту

Авиапассажирам лучше не свистеть и не зевать в полный рот, находясь в аэропорту, чтобы не нарваться на дополнительную проверку сотрудниками безопасности. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Итак, какие же особенности поведения пассажиров в аэропорту привлекают пристальное внимание сотрудников безопасности? Персонал воздушной гавани может отправить пассажира на дополнительную проверку, если он при прохождении стандартной процедуры контроля насвистывает или много зевает. К дополнительному допросу могут также привести частое моргание или глотание слюны. Эти особенности эксперты называют одними из главных показателей того, что пассажир сильно нервничает или чего-то боится.

Оказывается, работники аэропортов, отвечающие за безопасность, следуют специальной программе "Обследование пассажиров с использованием методов наблюдения" (SPOT). Всего она содержит 92 пункта, которые описывают те или иные особенности поведения и внешнего вида пассажиров, заслуживающие внимания компетентных сотрудников. В их число также входят "опущенный вниз взгляд", "бледное лицо мужчины, говорящее о недавно сбритой бороде", "ношение неподходящей одежды для данной местности". Даже тот факт, что вы пришли к самому концу регистрации, может явиться поводом, что вас отметят агенты службы безопасности. А это, в свою очередь, может стать причиной непопадания на рейс.

По словам сотрудников Администрации транспортной безопасности США (TSA), поиск подозрительно ведущих себя пассажиров — это подход здравого смысла, используемый сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности во всем мире. И он фокусируется на многих поведенческих показателях. При этом специалисты добавляют, что к дополнительным проверкам чаще приводит не какая-то одна особенность поведения, а их комбинация.

К незапланированным проверкам в аэропорту могут привести и посадочные талоны. Если на билетах имеется буквенный код SSSS, скорее всего, пассажира ждет дополнительный досмотр. Данный код означает "необходимость повторной проверки безопасности". Обычно его ставят, если пункт назначения того требует, или билет был оплачен наличными, или просто забронирован только в одну сторону.