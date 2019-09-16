Каково это - жить в городе, оккупированном ордами туристов?

Жители Амстердама, Сан-Франциско, Праги, Барселоны и Торонто рассказали BBC Travel, как на их жизнь влияет постоянное присутствие туристов и как местные власти реагируют на дополнительную нагрузку на инфраструктуру города.

Вклад глобального туризма и путешествий в мировую экономику составляет более 8 триллионов долларов в год. И все-таки во многих из тех городов, которые регулярно посещаются огромным количеством туристов, и власти, и обычные жители задумываются: а не хватили ли мы через край с гостеприимством?

Для того, чтобы понять, насколько велики будут проблемы, с которыми в ближайшие годы столкнутся наиболее посещаемые города, и как их решать, Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) и фирма по продаже недвижимости JLL недавно составили индекс "Пункт назначения 2030".

Индекс составлен на основе 75 показателей, в том числе концентрации гостей, готовности городской инфраструктуры и местного законодательства. Из него можно судить о трудностях, с которыми сталкиваются 50 крупнейших мегаполисов мира.

Мы поговорили с жителями нескольких наиболее перегруженных туристами городов.

Амстердам: картина не такая мрачная, как рисуют СМИ





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Население Амстердама - менее 1 миллиона. В прошлом году его посетили 18 миллионов туристов.

Цены на недвижимость и ее аренду и без того высоки здесь, а бизнес "короткой аренды" поднял их еще выше.

Центральные улицы переполнены отпускниками из других стран, а либеральное законодательство в отношении употребления легких наркотиков время от времени рождает неприятные ситуации.

По концентрации гостей и общей нагрузке на городскую систему Амстердам занимает одно из самых высоких мест в индексе "Пункт назначения 2030".

Недовольные местные жители уже уничижительно называют свой город "Венецией", которую считают символом города, захваченного туристами.

Впрочем, по словам некоторых, картина вовсе не такая мрачная, как ее рисуют СМИ. "Музеи наконец-то располагают необходимым бюджетом, малый бизнес процветает, - рассказывает родившаяся и выросшая здесь Ханнеке Фругиндевей, соосновательница частной туристической компании Amsterdam Odyssey. - За 42 года моей жизни я не помню, чтобы мой город выглядел настолько красивым".

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Это, конечно, не означает, что не надо ничего делать, и голландское правительство активно работает над предотвращением проблем. В некоторых районах города запретили сдачу жилья на короткие сроки (такую, как Airbnb). Есть планы прекратить швартовку круизных лайнеров в местном порту.

Городские власти стараются направить туристов в другие города страны - такие как Зандворт (всего в 40 км от центра Амстердама), называя его "Амстердамский пляж", чтобы люди понимали - он совсем недалеко.

"В городе развиваются несколько проектов с упором на другие типы туризма, на устойчивое развитие, "медленное путешествие", на исследование менее известных районов Амстердама (проект "24H Noord"), - рассказывает Фругиндевей. - Мы вовсе не против большого количества туристов в нашем городе. Мы просто хотим, чтобы они (и город) достигли нового уровня, поднявшись над банальным массовым туризмом".