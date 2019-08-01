Какую еду выбирать на борту самолета утром, днем и вечером? Советы диетологов

Британские диетологи дали несколько советов, какую пищу лучше употреблять во время авиаперелетов. Об этом пишет портал turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Лондонские диетологи рассказали, на какие моменты нужно обращать особое внимание на борту самолета, и что нужно есть, чтобы уменьшить вздутие живота во время рейса. Кроме того, специалисты перечислили, какие закуски и бутерброды лучше выбирать на борту крупных европейских авиакомпаний.

По их словам, в течение утренних перелетов мы часто чувствуем себя крайне голодными, особенно если накануне плохо спали. Последние исследования показали, когда мы спим менее 7-8 часов, количество "гормона аппетита" заметно увеличивается. Для быстрого решения проблемы многие пассажиры интуитивно выбирают нездоровую пищу, содержащую большое количество калорий. Диетологи советуют не допускать этого и в целях профилактики "хомячить" продукты с высоким содержанием клетчатки: орехи, фрукты, энергетические батончики, а также семена чиа.

Эксперты также отмечают, что во время перелетов человек гораздо чаще, чем в привычной обстановке, страдает от вздутия живота. Это вызвано изменением давления при наборе высоты. Чтобы избежать неприятности, желательно перед полетом отказаться от газированных напитков и таких продуктов, как брокколи, бобы и лук. Кофе лучше всего заменить мятным чаем. Облегчить проблемы с пищеварением также поможет регулярное движение во время полета — почаще вставайте со своего места.

И еще порция полезной информации. Диетологи рассказали, какие именно блюда лучше выбирать пассажирам на рейсах европейских авиакомпаний.

Так, во время полетов на Ryanair они советуют отдать предпочтение рататую и энергетическим батончикам с низким содержанием сахара. Лучшим сбалансированным выбором на рейсах British Airways назван сэндвич с курицей, беконом или моцареллой и лепешка с томатами. Пассажирам Jet2 диетологи советуют брать в воздухе хумус с питой, чипсами и кукурузой, которые являются источником клетчатки и белка. Из горячих блюд лучше попросить куриную тикку с коричневым рисом и перцем чили. На рейсах EasyJet смело берите набор, в который входят хумус, оливки, красный перец и крекеры.