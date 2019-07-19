Какую косметику везти из путешествий? Топ-10 их "дзинтарсов"

Во многих странах есть региональный продукт, которой наделяет обычное мыло чудотворным эффектом, а покупку сувениров делает инвестицией в красоту. Крем с оливковым маслом, грязью Мертвого моря или тайским алоэ? Надо брать, потому что дома такого не найдешь! Портал 34travel.me прошелся по бьюти-карте мира и вот чем стоит пополнить косметичку, возвращаясь домой.
Австралия
Бренды:
A'kin, Jurlique, Lucas Papaw, Jojoba Company, Natio, Australian Botanical Products, Billie Goat Soap
Одержимость органикой на острове играет на руку туристу: в количестве местных брендов впору заблудиться. Главные натуральные компоненты в Австралии напоминают завтрак – это масла и молоко. Но для наружного потребления домой везите мыло, кремы и бальзамы, прежде всего с экстрактом эвкалипта или маслом макадамии (а лучше – сами масла). Не таким классическим выбором будут косметические и лечебные продукты на основе мелалюка (растение, по свойствам повторяющее пенициллин), сандала, чайного дерева и мазь из папайи. А совсем экзотический вариант – попробовать целебное масло (читай: жир) страуса эму. Молочным велнесом в Австралии правят козы: кроме брусочного мыла компании "Мыло козы Билли" обратите внимание на их шампуни и кондиционеры на основе козьего молока, где зачастую оно практически единственный ингредиент.
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.