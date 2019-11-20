Канарские острова, о которых вы не знали: куда именно поехать отдыхать

Для многих Канарские острова сродни любимому свитеру — знакомый и проверенный выбор, чтобы погреться зимой. Однако не все так просто — если бы люди действительно знали о всех возможностях отдыха на Канарах, то этот свитер бы мгновенно оказался на всех подиумах Парижа и Нью-Йорка, а билеты были бы раскуплены в момент, пишет The Telegraph.

Мы все привыкли думать, что Канары — это просто очередной остров со стандартным набором для отдыхающих: гостиницы, пляж, море, рестораны и несколько экскурсий. Но где еще можно пройтись от доисторических джунглей до пустыни, повысить адреналин на водных аттракционах, посмотреть на китов, а потом поужинать в мишленовском ресторане и все это в январе?

Не впечатляет? А как насчет пройтись по подземным пещерам из лавы, увидеть древние пирамиды, прогуляться по древним лесам, увидеть ящериц и ночное небо, настолько ясное, что кажется, можно увидеть край Вселенной? Не забывайте, о местных винах, престижных полях для гольфа и деревушек, расположенных на склонах гор, барбекю на вулканах, и невероятных блюдах местной кухне, которые готовят в подземных ресторанах. А ведь мы даже не упомянули о пляжах. Каждый из восьми островов непохож на остальные, поэтому только вам решать, который из них больше всего подходит именно вам.