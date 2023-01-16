Картофелетерки, шаурма, свиные кишки и вибратор: какие самые странные вещи литовцы обычно везут в ручной клади

Люди, которые летают на самолетах, знают, что с собой нельзя возить опасные предметы, которые могут представлять угрозу для окружающих – оружие, ножи, взрывчатые вещества и т.д. Однако есть масса товаров домашнего обихода, продуктов, технологического оборудования, которые не подходят под правила. Журналист литовского DELFI поинтересовался, какие самые странные вещи жители Литвы возят с собой - что таможенники пропускают, а что конфискуют.

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В минувший вторник в группе "Литовцы во Франции" в Facebook появилось интересное сообщение из Вильнюсского аэропорта. В нем Доминика поделилась своей историей: "Добрый день. Ну вот, картофелетерка прошла таможенный контроль и летит во Францию. Работников не удивило. Видимо, это обычное дело". Картофелетерки есть дома у многих жителей Литвы.

Для большинства уважающих себя соотечественников - это священный аппарат. Многие поколения литовцев росли и терли картошку для популярных национальных блюд. Картофелетерка - важная вещь для литовцев, так почему бы не брать ее с собой, куда заблагорассудится? Оказывается, это можно! Только смотрите - дешевые авиакомпании тщательно следят за размерами и весом ручной клади. Поэтому, если вы не купили дополнительный багаж, в маленьком рюкзачке картофелетерку не провезете.

История картофелетерки побудила журналиста поинтересоваться, какие необычные вещи и продукты возят литовцы в ручной клади. И что таможенники не пропускают.

Для начала напоминаем, что в самолет нельзя брать много жидкости - люди забывают или не знают, что жидкость должна находиться в емкостях по 100 мл, а сама емкость должна вмещаться в прозрачный пакет объемом 1 л (максимальный размер пакета – 16x24 см). Этот пакет нужно предъявить во время проверки ручной клади. Другие жидкости, которые можно возить в большей таре, например, детское питание или лекарства, также надо показать работникам аэропорта.

В багаже не может быть огнестрельного и холодного оружия и патронов. Никаких отверток, молотков и т.д., ножницы с лезвием не больше 6 см.

Если вы курите и везете зажигалку, она всегда должна быть при вас - в кармане, а не в сумке.

Однако в правилах ничего не сказано о картофелетерках или других не менее странных вещах, которые люди берут с собой в дорогу. В таких случаях работники аэропорта должны самостоятельно принять решение - пропустить или нет необычную вещь. Порой приходиться даже консультироваться с коллегами.

Что касается самого журналиста, который писал эту статью, то однажды в Брюссельском аэропорту работникам не понравилось, что он везет с собой два ингалятора от астмы, а в Париже не хотели пропускать конфеты из листьями коки (их журналист вез из Перу).

Foto: Shutterstock

Но настало время интересных историй, которыми с журналистам поделились другие путешественники.

Грета Уогинтайте писала, что однажды из Норвегии она везла... коробку из-под мороженого, в которой была замороженная скумбрия. Ей хотелось привезти этот деликатес близким. В аэропорту на рыбу сработал металлодетектор, девушке пришлось показывать, что она везет.

Саманта рассказала историю своей подруги. Девушка пыталась провезти в ручной клади форму для выпекания печенья грибочки (эта форма похожа на сковороду). Однако таможня этот предмет не пропустила.

Мигле, Дарюс, Екатерина и Гинтауте рассказали... истории про сливочное масло. Оказывается, в Литве масло такое хорошее, что люди везут его с собой в другие страны. Одним удается провезти сливочное масло, а другим - нет. Вердикт выносят работники аэропорта. Мигле рассказала: "Мама со скидкой купила много сливочного масла и положила мне с собой, пришлось краснеть, но пропустили". У Гинтауте была похожая история: бабушка для любимой внучки передала 20 кг домашнего масла и творога. К счастью, все пропустили.

Эгле рассказала о том, как везла из Каунаса в Лондон любимый вибратор, подаренный подругами. "В тот раз у меня не было регистрированного багажа, поэтому я положила его в ручную кладь. Мне сказали достать все электроприборы, я достала компьютер, телефон, электрическую зубную щетку, и вибратор. Было стыдно, работница была женщина старшего возраста – ее взгляд был ужасен", – рассказала она.

Юстина рассказала о том, как она летела одна, но купила два билета, чтобы на второе место можно было положить свадебное платье подруги, которое нельзя было складывать. Платье висело на плечиках.

Девушка, которая в инстаграме назвалась Guardiacivile рассказала, что всегда везет из Литвы дедушкин мед. Она сказала, что этот груз - настоящая лотерея. "50/50, риск большой, но я уже привыкла. Одни забирают, другие разрешают везти", – рассказала она. Юлюс также сказал, что тут успех зависит от того, насколько мед жидкий. "Чем более засахаренный, тем больше шансов, что пропустят. Если мед жидкий – конфискуют. Поэтому мой совет - если у вас только ручная кладь, берите засахаренный мед", – сказал Юлюс, но это его опыт, а не действующее в авиации правило.

Оказывается, пассажиры часто кладут в сумки... шаурму. Об этом написали почти 20 человек. Опыт бывает разным. В одних случаях шаурму распаковывают, проверяют тщательно, другие доверяют и разрешают не разворачивать. Ни у кого не конфисковывали.

Айсте З. возила с собой пылесос, Кристина К. кофемашину, Айда П. - поливочный шланг, Рита П. - емкость для фондю, Игнас - электрический чайник, Габия - складную настольную лампу, сын Аушры Й. вез сцепление для автомобиля, а marsauskaite везла настольную электрическую плиту. "Из-за нее пришлось немало времени провести в аэропорту, немецким таможенникам это показалось подозрительным", - рассказала она.

Отдельно стоит рассказать про свиней и их кишки. Литовцы любят это животное. Роберта Кацявичюте рассказала, что везла в ручной клади "почти половину разобранной туши свиньи". Денис вез из Риги... свиную голову. Но голову у него конфисковали. Он думает, что надо было ее лучше упаковать, а он просто нес в руке - никакой гигиены.

Несколько человек рассказали, что часто возят из Литвы свиные кишки, чтобы их использовать для приготовления национального блюда "ведарай" (кишка наполненная тертой картофельной массой с обжаренным луком и салом). Проблем обычно не бывает, но этот деликатес неприятно пахнет.

Густе рассказала, что везла с собой "пакет с литовским черноземом", чтобы иметь при себе немного родной земли. Ее пропустили.