Максим Бонте — опытный путешественник из Латвии: он побывал уже в 156 странах. Накануне Рождества он вернулся из очередного путешествия, которое длилось несколько месяцев. К сожалению, дорога домой была непростой и даже опасной — в Молдавии Максим заразился Covid-19 и, несмотря на его хорошую физическую форму, болезнь протекала тяжело. Единственный возможный путь домой, в Ригу, пролегал через Беларусь. И сейчас, спустя почти два месяца после заражения, Максим продолжает испытывать трудности с дыханием, у него обнаружили двустороннее воспаление легких, а тест на Covid-19 до сих пор дает положительный результат.

Молдавские горы и положительный тест

Уже более 10 лет Максим путешествует по всему миру – о его приключениях можно прочесть здесь. Его профессия связана с IT и позволяет работать из любой точки мира — и он использует эту возможность даже несмотря на пандемию.

В первой половине года Максим побывал в Антарктиде, Аргентине и еще нескольких странах, а в начале сентября отправился в солнечную Молдавию, которую давно хотел посетить. Он получил разрешение на въезд в Приднестровье. Следует отметить, что это непризнанное государство, его территория составляет лишь 4163 квадратных километров, а количество жителей — около 555 000. Столица Приднестровья — Тирасполь, официальные языки — молдавский, русский и украинский. Для того, чтобы въехать на территорию этого государства, необходимо специальное разрешение.