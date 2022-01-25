Кипр меняет правила въезда для иностранцев
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Кипр с 1 марта вводит новые правила въезда для иностранцев. Попасть на остров смогут и вакцинированные, и непривитые.

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Для тех, у кого есть сертификат о вакцинации, отменят все ограничения: не нужно будет сдавать тесты перед поездкой и проходить карантин по прибытии. Особые требования будут действовать только для непривитых путешественников, сообщает портал 34travel.me.

Так, тем, кто приедет из "зеленых" стран, придется сдать ПЦР или экспресс-тест до отправления. Тем, кто собирается из "красных", — тест перед поездкой и по прибытии. Иностранцам из "серых" стран понадобится дополнительно получить разрешение на въезд и пройти карантин.

Сейчас все, кто прилетает на Кипр, должны сдавать тесты по прибытии. Стоимость процедуры в аэропорту Ларнаки — € 15, в аэропорту Пафоса — € 19.

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