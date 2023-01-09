Китай открыл границы и вернулись тесты и карантин: Какие страны ввели новые ограничения?

Разные страны по всему миру вводят новые меры ограничительные меры для путешественников, прибывающих из Китая. В Евросоюзе Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция ужесточили правила для путешественников из Китая в ответ на рост числа случаев заболевания COVID-19 в этой стране.

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Хотя странам Евросоюза до сих пор не удалось договориться о скоординированном подходе к постоянно меняющейся ситуации с COVID-19, ЕС "решительно" поощряет требование отрицательного теста. Другие подходы могут включать мониторинг, эпиднадзор и секвенирование новых вариантов; требования к тестированию и вакцинации, а также санитарно-гигиенические меры для авиапассажиров.

Какие европейские страны ввели требования для поездок из Китая?

Италия была первой страной ЕС, которая ужесточила ограничения, заказав мазки на антиген COVID-19 и секвенирование вируса для всех путешественников, прибывающих из Китая.

Испания стала второй европейской страной, объявившей о связанных с COVID-19 ограничениях для путешественников из Китая, которым теперь необходимо будет предоставить отрицательный результат теста или подтверждение вакцинации.

Первоначально заявив, что в усилении пограничного контроля нет необходимости, Франция объявила, что с 5 января для всех путешественников, прибывающих из Китая, потребуется наличие отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген менее чем за 48 часов до посадки. Швеция также объявила, что с 7 января потребуются отрицательные тесты для путешественников, прибывающих из Китая, а с 10 января аналогичные требования вводят и Нидерланды.

В Бельгии также призвали вновь ввести проверки на COVID-19 для туристов, въезжающих из Китая. Правительство объявило в понедельник, что оно проверит сточные воды с самолетов, прибывающих из Китая, на наличие новых вариантов COVID в рамках новых мер по борьбе с распространением коронавируса.

Великобритания отказалась от своего первоначального заявления о том, что не планирует возвращать тестирование на COVID-19 для тех, кто прибывает из Китая. С 5 января перед отъездом потребуется отрицательный тест на COVID-19, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Китай ответил на адресные ограничения на въезд, заявив, что они не имеют научной основы и являются необоснованными. Мао Нин, представитель министерства иностранных дел Китая, заявил во вторник, что страна "категорически против такой практики", и пригрозил возмездием.

Какие еще страны ввели связанные с COVID ограничения для прибывающих из Китая?

В других странах, таких как Австралия, Канада, Индия, Израиль, Малайзия, Марокко, Катар, Южная Корея, Тайвань и США ввели дополнительные меры по борьбе с COVID для прибывающих из Китая.

Первоначально заявив, что не будет повторно вводить тестирование, Австралия объявила, что путешественники, прибывающие из Китая, должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 48 часов после отъезда (правила вступили в силу с 5 января).

Оттава заявила, что авиапассажиры, направляющиеся в Канаду из Китая, должны получить отрицательный результат на COVID-19 не более чем за два дня до вылета.

Индия ввела обязательное требование отрицательного теста на COVID-19 для путешественников, прибывающих из Китая, Гонконга, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда. Пассажиры из этих стран будут помещены в карантин, если у них появятся симптомы или положительный результат теста.

Источники в министерстве здравоохранения Индии сообщают, что в общей сложности 11 новых вариантов COVID-19 были обнаружены у международных путешественников, прибывших в страну в период с 24 декабря по 3 января. Из 19 227 пассажиров, прошедших тестирование на COVID-19 за этот период, 124 оказались положительными.

Недавно назначенный министр здравоохранения Израиля Арье Дери объявил о новых требованиях к тестированию на COVID-19 для путешественников из Китая, сообщила Times of Israel.

Малайзия ввела дополнительные меры отслеживания и наблюдения. Он будет проверять у всех прибывающих путешественников температуру и проверять сточные воды с самолетов, прибывающих из Китая, на наличие COVID-19.

Марокко ввела запрет на прибытие из Китая людей всех национальностей, начиная с 3 января.

Начиная с 3 января Катар требует от путешественников, прибывающих из Китая, предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятый в течение 48 часов до отъезда, сообщило государственное информационное агентство QNA.

Япония также заявила, что по прибытии из Китая потребуется отрицательный тест на COVID-19, а те, у кого будет обнаружен положительный результат, должны будут провести неделю в карантине. Токио также планирует ограничить количество авиакомпаний, увеличивающих количество рейсов в Китай.

Южная Корея ввела ПЦР-тесты по прибытии для людей, прибывающих из Китая. С 5 января в стране дополнительно потребуется отрицательный результат теста в течение 48 часов или экспресс-тест на антиген, взятый в течение 24 часов до вылета. Также вводятся ограничения на краткосрочные визы для граждан Китая.

ПЦР-тестирование по прибытии введено для всех пассажиров прямых авиарейсов из Китая на Тайвань, а также для пассажиров кораблей, совершающих круизы на два прибрежных островах.

Филиппины также рассматривают возможность введения тестов и усилили наблюдение за пассажирами с симптомами, прибывающими из Китая.

Страны Юго-Восточной Азии относятся к китайским путешественникам так же, как и к любым другим. Таиланд требует, чтобы иностранцы, следующим пунктом назначения которых является страна, требующая отрицательного теста на COVID-19 перед въездом (включая Китай), могли показать, что у них есть медицинская страховка, покрывающая лечение от этой болезни.

И Малайзия, и Таиланд проверяют сточные воды самолетов авиакомпаний на наличие вируса.

Правительство США также усиливает контроль, ссылаясь на опасения по поводу "отсутствия прозрачных данных", поступающих из Пекина. С 5 января всем авиапассажирам от двух лет и старше будет требоваться отрицательный результат теста не более чем за два дня до вылета из Китая, Гонконга или Макао.

Почему страны обеспокоены путешественниками, прибывающими из Китая?

За последние несколько недель Китай быстро ослабил свои строгие правила COVID на фоне беспорядков граждан. Сообщается, что резкое изменение политики привело к перегрузке системы здравоохранения, и вирус начался распространяться практически бесконтрольно.

Китай, страна с населением 1,4 миллиарда человек, сообщила о трех новых случаях смерти от COVID в прошлый вторник по сравнению с одним в понедельник. Однако эти цифры не соответствуют тому, что сообщают похоронные бюро. О другом говорит и опыт гораздо менее населенных стран после того, как они открывали границы.

"Международное сообщество все больше обеспокоено продолжающимся всплеском COVID-19 в Китае и отсутствием прозрачных данных, в том числе данных о геномной последовательности вируса, поступающих из КНР [Китайской Народной Республики]", — заявляли официальные лица США еще в декабре.

В Италии главный аэропорт Милана Мальпенса начал тестирование пассажиров, прибывающих из Пекина и Шанхая уже 26 декабря, и результаты показали, что почти каждый второй пассажир был заражен.

Каковы правила для людей, путешествующих в Китай?

В декабре Китай заявил, что с 8 января отменит требования о карантине для прибывающих путешественников. Отрицательный ПЦР-тест по-прежнему требуется. Также будет возобновлена выдача виз для жителей страны для выезда за границу.

Это важный шаг к ослаблению ограничений в Китае, границы которого по большей части были закрыты, начиная с 2020 года. В последние недели правила постепенно смягчаются, чтобы облегчить как внутренние, так и международные поездки.

Гонконг также заявил, что отменит большинство оставшихся ограничений, касающихся COVID-19.

Онлайн-поиск рейсов из Китая резко вырос в декабре с крайне низкого уровня, но жители и туристические агентства предполагают, что возвращение к нормальному уровню займет еще несколько месяцев, поскольку пока преобладает осторожность.