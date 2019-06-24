Клопы не спят, не спи и ты: Что надо проверить при заселении в гостиницу?

Все, что вы хотите сделать при заселении в гостиницу, это немедленно скинуть обувь и растянуться на кровати. Может быть, если вы похожи на нас, то даже предварительно приняв душ.

Но прежде чем вы предадитесь неге, необходимо проделать некоторые обязательные операции, которые помогут сохранить душевное спокойствие и придадут чувство уверенности в том, что все будет хорошо.

1. Поищите клопов