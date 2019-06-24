Клопы не спят, не спи и ты: Что надо проверить при заселении в гостиницу?

Все, что вы хотите сделать при заселении в гостиницу, это немедленно скинуть обувь и растянуться на кровати. Может быть, если вы похожи на нас, то даже предварительно приняв душ.
Но прежде чем вы предадитесь неге, необходимо проделать некоторые обязательные операции, которые помогут сохранить душевное спокойствие и придадут чувство уверенности в том, что все будет хорошо.
1. Поищите клопов
К сожалению, клопы все еще существуют на планете Земля, а значит, всегда есть вероятность того, что они существуют как раз в том матрасе, на который вы хотите плюхнуться. Клопов очень трудно заметить — они маленькие, при свете дня прячутся и очень быстро бегают, однако они оставляют после себя хорошо различимые пятнышки крови. Ищите их следы под простынями, но не забудьте проверить матрас и с другой стороны. Бабушка или прабабушка могут рассказать вам больше о тактике обнаружения этих свирепых животных.
TagsГостиница Отель
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