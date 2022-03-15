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Сан-Мигел в Португалии
Когда Канары надоели. Восемь европейских островов, о которых многие не знают
Foto: Shutterstock

Сицилия, Санторини, Майорка… Эти европейские острова завоевали сердца многих путешественников. На них есть все, что ищут любители южных стран, но в Европе спрятаны и другие острова-жемчужины, о которых знаю немногие.

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Пантеллерия в Италии


Примерно в 100 км к юго-западу от Сицилии находится необычный остров Пантеллерия. Он известен своим вулканическим ландшафтом, но бояться природных катаклизмов не стоит — последнее извержение на западе острова произошло в 1891 году.

У посетителей острова есть возможность остановиться в "даммуси" — одноэтажном доме из вулканических камней, позволяющем проводить дни, наблюдая за морем, исследуя бухты или купаясь. Остров можно посещать круглый год, но наиболее популярен он в конце летнего сезона.

Когда Канары надоели. Восемь европейских островов, о которых многие не знают
Foto: Shutterstock

Главный город с населением около трех тысяч жителей расположен на северо-западе острова, над единственной гаванью, доступной лишь малым судам. На остров ходят паромы и судна на подводных крыльях из Трапани.


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Сан-Мигел в Португалии

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