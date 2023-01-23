Когда лучше бронировать летний отдых, чтобы сэкономить?

Из-за резкого роста цен многим из нас будет сложно позволить себе летний отдых в этом году. Подорожали как обычные билеты на самолеты, так и туристические поездки, которые предлагают турагентства. Впрочем, это не уменьшило наше желание организовать себе нормальный летний отпуск.

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Если вы полны решимости не допустить, чтобы возросшая стоимость жизни испортила ваш отдых, то вот несколько советов о том, как сэкономить немного денег, планируя будущие поездки.

Бронируйте билеты прямо сейчас

Ожидается, что с приближением высокого сезона цены на билеты будут только расти. По данным Kayak, длинные перелеты обычно бывают дешевле примерно на 54% за 178 дней до полета, поэтому бронируйте билеты прямо сейчас, чтобы получить лучшие предложения на лето.

Если вам трудно планировать на шесть месяцев вперед, выберите рейс с возможностью отмены, чтобы вы могли изменить свое бронирование, если ваши планы поменяются. Поездки по Европе предлагают немного больше гибкости, но ненамного. Как утверждают представители Kayak, бронирование за 141 день до поездки (около пяти месяцев) может сэкономить вам около 47%.

Поездки на поезде дают вам большую свободу действий. Например, Eurostar рекомендует бронировать билеты за 120 дней (четыре месяца) – это обеспечит лучшие цены.

Путешествуйте в межсезонье, чтобы сократить расходы

Межсезонье – это то самое время, когда высокий сезон еще не начался, а низкий сезон уже закончился. Другими словами, это весна и осень, а лучшие предложения можно найти в период с марта по апрель и с сентября по октябрь.

При этом поездка в июне, а не в июле и августе, может снизить стоимость перелета более чем на треть.

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Гостиничные номера часто также можно найти дешевле, если бронировать отель не на лето, а на весну или осень. В качестве дополнительного бонуса – пляжи и туристические достопримечательности обычно менее переполнены в межсезонье.

Выбирайте более дешевые для перелетов дни

Рейс во вторник может обойтись вам примерно на 15% дешевле, нежели рейс в субботу – самый дорогой для полетов день. Что же касается полетов на длинные расстояния, то вторник все равно окажется дешевле на 9%, нежели, например, пятница.

Если вы путешествуете на поезде, то выбирать лучше вторник или среду. По крайней мере, так утверждают в Eurostar.

Аккуратно выбирайте пункт назначения

Стоимость отпуска может значительно уменьшиться, если в вашем будущем пункте назначения используется более слабая валюта, нежели валюта вашей страны. Из близлежащих стран в этот импровизированный список попадает Польша и Турция, а также Япония и Индия.

И еще одни момент, на который стоит обратить внимание – насколько увеличилась стоимость путевок в ту или иную страну. Например, по данным портала What?, из шести популярных направлений, которые они сравнивали – включая Кипр, Грецию, Италию, Португалию, Турцию и Испанию – Португалия показала наименьший рост (в среднем на 7%). А чтобы самим выяснить, насколько подорожали туры из Латвии, можно побывать на предстоящей туристической выставке Balttour, которая пройдет на Кипсале в начале февраля.