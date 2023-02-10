Количество звезд это важно? На что можно рассчитывать в разных отелях

Отзывы людей об отелях могут быть весьма полезными, но только если они не были куплены или написаны сотрудниками. Кроме того, вы не знаете какие люди пишут отзывы и возможно ваш вкус не совпадает. Так как же выяснить, соответствует ли отель вашим стандартам? Смотрите на звезды!

Почему одним из критериев при выборе отеля должны быть звезды? Так вы заранее будете знать, чего ожидать. Например, Маркус Люте, президент Hotelstars Union и исполнительный директор немецкой ассоциации Dehoga German Hotel Classification, остроумно называет звезды "гостиничной валютой".

Получение звезд — это добровольный выбор



"Классификация отелей (количество звезд) всегда была и до сих пор остается в Латвии добровольной. Конечно, большинство гостиниц, в том числе представители международных гостиничных сетей, делают это", — объясняет Санта Грайксте, исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов.

"Исторически в Латвии было несколько систем оценки: критерии классификации, латвийский стандарт, балтийско-скандинавская система классификации отелей и ныне действующий европейский уровень Hotelstars Union, который действует в почти 20 странах. Исторические и географические различия, которые когда-то мешали введению единого стандарта поубавились, и многие страны пришли к общему знаменателю в том, что касается категорий классификации. Они обозначаются звездочками, где одна звезда – самая низкая оценка, а пять – самая высокая. Выполнив требования выше указанного порога, можно получить категорию Superior", — говорит Грайксте. Издание Chip 365 пишет, что всего существует 247 критериев, на основе которых присуждается от одной до пяти звезд. Отели проходят проверку раз в три года.

Всего в Европе насчитывается более 21 000 отелей, которые добровольно подают заявки для получения определенного количества звезд. Критерии корректируются каждые пять лет, а текущий "каталог" критериев будет действовать до 2025 года. Эти квалификационные критерии также включают систему баллов, которая используется для оценки качества удобств, обслуживания и отеля. Дополнительные высокие баллы присуждаются за просторные комнаты и кровати, бассейн или за то, что отель обеспечивает уход за детьми. На положительную оценку также влияет то, что отель имеет зарядную станцию ​​для электромобилей и сертификат устойчивого развития. Если гостиница набирает больше баллов, чем указано в звездной категории, она может получить уже упомянутую категорию Superior.