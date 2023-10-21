Колизей начал бороться со спекулянтами и попасть туда станет сложнее

Теперь билеты в Колизей станут именными. Это значит, что только с самостоятельно купленным билетом можно будет посетить целый комплекс, в состав которого вместе с Колизеем входят Римский форум и "Золотой дом" Нерона.

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Таким образом дирекция Колизея собирается бороться со спекулянтами, которые выкупают билеты и продают их туристам по завышенным ценам. Кроме того, из-за оптовых покупок спекулянтами в кассах попросту не остается билетов, пишет Europulse.

Теперь билеты можно купить только на сайте Колизея, в колл-центрах и лично в кассах. Часть билетов будет зарезервирована для туроператоров.

Из-за большого потока туристов в Риме вводить ограничивающие правила приходится и другим достопримечательностям. Так, городской совет хочет ограничить посещение одной из самых популярных достопримечательностей — фонтана Треви.