Журналист DELFI Виестурс Радовицс столкнулся с тем, что его рейс Ryanair до Кельна задержался на пять часов. Он потребовал выплатить ему компенсацию, но получил отказ. По словам авиакомпании, их вины в задержке не было — в двигатель самолета попала птица.

Виестурс — не единственный, кому пришлось вносить коррективы в планы на отпуск или командировку из-за задержки или отмены рейса. DELFI рассказывает о том, какая компенсация полагается за отмененный или задержанный рейс, на какую сумму можно рассчитывать и что делать, если авиакомпания отказывается ее выплачивать.

Получив отказ от авиакомпании, Виестурс обратился в Refund.me (в 2021 году сервис объединился с AirHelp), компанию, которая предоставляет юридические услуги авиапассажирам, чьи рейсы были отменены или перенесены.