Журналист DELFI Виестурс Радовицс столкнулся с тем, что его рейс Ryanair до Кельна задержался на пять часов. Он потребовал выплатить ему компенсацию, но получил отказ. По словам авиакомпании, их вины в задержке не было — в двигатель самолета попала птица.

Виестурс — не единственный, кому пришлось вносить коррективы в планы на отпуск или командировку из-за задержки или отмены рейса. DELFI рассказывает о том, какая компенсация полагается за отмененный или задержанный рейс, на какую сумму можно рассчитывать и что делать, если авиакомпания отказывается ее выплачивать.

Получив отказ от авиакомпании, Виестурс обратился в Refund.me (в 2021 году сервис объединился с AirHelp), компанию, которая предоставляет юридические услуги авиапассажирам, чьи рейсы были отменены или перенесены. 

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?