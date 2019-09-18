Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран

Очень часто в популярных странах все внимание туристов на себя перетягивают столицы, оставляя другим городам крохи туристического потока и внимания. Нам же это только на руку — очень часто эти города ничуть не хуже, а иногда и интереснее столиц. Telegraph Travel предлагает посетить 13 "вторых по величине" городов.

Болгария: кому нужна София, если есть Пловдив

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Главная достопримечательность — Старый город, расположенный на вершине трех холмов. Здесь можно увидеть останки римской, греческой и фракийской культур среди сотен отреставрированных деревянных домов 19-го века. Жемчужина города — старинный амфитеатр.