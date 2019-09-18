Кому нужна Рига, если есть Даугавпилс: 13 "вторых номеров" разных стран

Очень часто в популярных странах все внимание туристов на себя перетягивают столицы, оставляя другим городам крохи туристического потока и внимания. Нам же это только на руку — очень часто эти города ничуть не хуже, а иногда и интереснее столиц. Telegraph Travel предлагает посетить 13 "вторых по величине" городов.
Болгария: кому нужна София, если есть Пловдив
Главная достопримечательность — Старый город, расположенный на вершине трех холмов. Здесь можно увидеть останки римской, греческой и фракийской культур среди сотен отреставрированных деревянных домов 19-го века. Жемчужина города — старинный амфитеатр.
- 1. Австрия: кому нужна Вена, если есть Грац
- 2. Бельгия: кому нужен Брюссель, если есть Антверпен
- 3. Хорватия: кому нужен Загреб, если есть Сплит
- 4. Португалия: кому нужен Лиссабон, если есть Порту
- 5. Исландия: кому нужен Рейкявик, если есть Акюрейри
- 6. Финляндия: кому нужен Хельсинки, если есть Эспоо
- 7. Греция: кому нужны Афины, если есть Салоники
- 8. Венгрия: кому нужен Будапешт, если есть Дебрецен
- 9. Швеция: кому нужен Стокгольм, если есть Гетеборг
- 10. Дания: кому нужен Копенгаген, если есть Орхус
- 11. Литва: кому нужен Вильнюс, если есть Каунас
- 12. Латвия: кому нужна Рига, если есть Даугавпилс
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