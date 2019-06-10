Конец будет ужасен: кто уничтожит население Земли

Вероятность ядерной войны эксперты оценивают как одну из наивысших за последние годы. В качестве причин, которые теоретически могут спровоцировать фатальный конфликт, называются неудачные попытки сокращения ядерного арсенала, случайная активация и политическая нестабильность. Специалисты напоминают, что в 2019 году стрелки символических Часов Судного дня были переведены вперед и теперь стоят за две минуты до полуночи. Ранее в таком положении стрелки находились лишь в 1953 году, когда СССР и США испытали свои термоядерные бомбы.

"В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов, — отметили при переводе стрелок в январе представители журнала Bulletin of the Atomic Scientists, создавшего Часы. — Этот год оказался опасным и хаотичным, многие риски, которые мы предполагали, не оправдались. В 2017 году мы выяснили, что беспечность в ядерной сфере ухудшает и без того опасную ситуацию и вновь осознали, что минимизация основанных на фактических данных оценок изменения климата и других глобальных проблем не приводит к улучшению политики".

Кроме того, в редакции отметили, что "КНДР проводит ракетные и ядерные испытания", а "программа конфигурации ядерных сил США оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия".

Также отмечается, что в 2021 году истекает договор СНВ-III между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, и будет ли соглашение продлено, пока не известно. Утверждается, что США для полного уничтожения всей планеты потребовался бы 5351 взрыв, России – 4206.

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