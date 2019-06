Конец будет ужасен: кто уничтожит население Земли

Эксперты назвали четыре главные угрозы населению Земли: это эпидемии, ядерная война, природные катаклизмы и падение астероида. Самой опасной болезнью авторы исследования признали туберкулез, пишет Газета.ру.

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида на Землю являются главными угрозами человечеству по мнению авторов доклада, опубликованного на сайте How Will The World End. Работа была подготовлена британским маркетинговым агентством на основе данных из 50 различных источников, включая статистику ООН и NASA.

Эпидемии