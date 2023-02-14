Коста-дель-Солнце-и-Море: Почему вам надо поехать на отдых в Андалусию даже в феврале

От нетронутых пляжей Коста-Тропикаль до древнего портового города Кадис, солнечный южный регион Испании Андалусия является одной из самых ярких жемчужин Испании. Если вы хотите расслабиться и отдохнуть на залитых солнцем пляжах Коста-дель-Соль или отведать вкусные блюда местной кухни, этот огромный прибрежный регион может многое предложить.

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Покрывая невероятные 17 процентов общей территории Испании, где температура редко выражается однозначной цифрой, это идеальное место, чтобы избежать разрушительного действия северноевропейской зимы.

Итак, если вы направляетесь в Коста-дель-Солнцеиморе, что вам следует увидеть и чем заняться? Вот краткий обзор всего, чем можно насладиться в Андалусии, от карнавалов до кухни.

Когда проходит карнавал в Кадисе?

Порт Кадис, который считается старейшим из все еще существующих городов в Европе, был основан финикийцами около 1100 г. до н.э. Окруженный морем, сегодня город представляет собой очаровательную смесь архитектурных стилей, отражающих его богатую и разнообразную историю.

Однако, если вы хотите почувствовать настоящий вкус Кадиса, вам нужно посетить его во время карнавального сезона: каждый февраль город превращается в одно огромное место для вечеринок.

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"Карнавальную музыку можно услышать в каждом уголке города, и многие его жители готовят свои костюмы, которые в Кадисе известны как "типо" — некоторые из них являются настоящими произведениями искусства, — объясняет Артуро Берналь Бергуа, министр туризма, культуры и спорты Андалусии. — Это дни, когда жители Кадиса живут всей душой, это одно из самых ожидаемых развлекательных мероприятий в городе и один из самых творческих и оригинальных испанских карнавалов".

В этом году грандиозное десятидневное празднование проходит с 16 по 26 февраля. Считается, что это крупнейший карнавал в Испании. В первое воскресенье карнавала по улицам города проходит большой парад. Фейерверки, угощения, конкурсы и танцы проходят на протяжении всего фестиваля, а иногда и дольше.

Какие пляжи я могу посетить в Андалусии?

Вы наверняка слышали о залитых солнцем пляжах Коста-дель-Соль и Малаги. Но длина береговой линии Андалусии составляет 800 км! Так что, если вы сойдете с протоптанной тропы, вы найдете действительно уникальные и неожиданные пейзажи.

Одним из таких чудес является Эль-Акантиладо-дель-Асперильо, самая высокая дюна, образованная на вершине скалы, в Европе. Эта система ископаемых дюн простирается вдоль побережья на 12 километров.

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Не менее привлекательна и дюна Болония, которая достигает впечатляющих 30 метров в высоту и более 200 метров в длину. Эта система дюн является частью природного парка Дель-Эстречо, расположенного на северной стороне Гибралтарского пролива, где Атлантический океан встречается со Средиземным морем.

Как объясняет Бергуа, наряду с дюнами в регионе есть несколько потрясающих водопадов: "Вы можете посетить один из немногих пресноводных водопадов в Испании, который падает прямо в море, в природной зоне Маро – Серро Гордо, где расположены одни из самых маленьких и скрытых пляжей в стране".

А в городе Гуальчос (провинция Гранада) можно найти совсем маленький пляж – Рихана – длина которого составляет около 250 метров. В Андалузии находится и самый длинный пляж в Испании, Доньяна, протяженностью 28 км. Доступ на него, правда, ограничен.

Где лучше всего познакомиться с андалузской кухней?

Если вы хотите попробовать местную кухню, Бергуа рекомендует следовать местным гастрономическим маршрутам.

"Хороший способ познакомиться с кухней и местными продуктами в Андалусии — это следовать ее гастрономическим маршрутам, таким как маршрут альмадрабы (способ ловли) тунца на побережье Кадиса, маршрут Хабуго (посвящен ветчине) в Уэльве или рисовый маршрут в Севилье, — говорит Бергуа. — Гастрономия самого южного региона Испании, несомненно, определяется его прекрасным климатом, долгим солнечным днем и близостью к морю".

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Совет по туризму Андалузии организует экскурсии по каждому из этих маршрутов, что позволит вам узнать больше о том, как в регионе производится еда. Например, рисовый маршрут приведет вас к берегам реки Гвадалквивир, где выращивается 40 процентов испанского риса. Помимо производства этого важного злака, водно-болотные угодья создают впечатляющую естественную среду обитания, где гнездятся или зимуют 275 видов птиц.