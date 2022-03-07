В наше напряженное время все происходит быстро: общение, работа и отдых. Даже поезда, и те все чаще ездят быстро: утром в Берлине, через несколько часов в Барселоне. Удобно? Конечно! Но есть и другие поезда: более медленные, гораздо более роскошные, предлагающие впечатляюще длинные маршруты и рассчитанные на получение удовольствия от поездки, а не просто на перемещение из точки А в точку В.

Все происходит как в кино: пассажиры садятся в поезд, рассаживаются по роскошным купе, встречаются за ужином в изысканном вагоне-ресторане, где столы накрыты белыми скатертями и столовым серебром, за окном мелькают горные пейзажи, а на заднем плане звучит ритмичный стук колес. Но это происходит не только в фильмах — в мире также существуют подобные маршруты: как короткие, так и более длинные. Давайте рассмотрим пять самых известных поездов и их маршруты.

Nanatsuboshi – японский поезд класса "суперлюкс"

Этот бордовый поезд с семью вагонами можно описать только как превосходный, настолько он элегантный и утонченный. В "Семи звездах" – а именно так переводится с японского название поезда – есть 12 двухместных сьютов и два трехместных люкса, а в первых двух вагонах есть ресторан и комната отдыха. Вся обстановка – кровати, раковины, традиционная японская деревянная отделка стен без использования гвоздей, фарфоровые обеденные тарелки – ручной работы. В каждом купе есть элегантная ванная комната с душем и кондиционером, а "специальные функции" поезда обеспечивают хороший ночной сон. В номере класса "люкс", расположенном в последнем вагоне, есть огромное панорамное окно, которое обеспечивает постояльцам номера незабываемый вид.

Во время четырехдневного и трехдневного путешествия, которое начинается и заканчивается в Хакате, гости посещают все семь префектур острова Кюсю, изучая древние святыни, горячие источники и фарфоровые мастерские, наслаждаясь тропическими лесами, а также пейзажами гор и побережья океана. Проживание предоставляется не только в поезде, но и в традиционных японских гостиницах "рёкан". Таких же изысканных, как и поезд!