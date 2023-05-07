Кристально чистые воды: шесть лучших мест для купания в реках Европы

По всей Европе есть множество чистых, доступных и безопасных мест для купания. От шумных городских центров до пляжей, спрятанных в глубине прекрасных национальных парков - здесь найдется что-то для каждого.

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Стоит отметить, что не все реки безопасны для купания. Обязательно избегайте мест с сильным течением, глубокими и опасными местами, а также следуйте указаниям местных гидов, где действительно безопасно прыгать в воду.

Все места в этом списке хорошо известны, а в некоторых даже есть спасатели в туристический сезон. Итак, вот список самых чистых рек Европы, в которых можно купаться, составленный порталом Euronews.

Для купания в центре города: Flussbad Oberer Letten в Цюрихе, Швейцария



Качество воды в большинстве рек и озер Швейцарии высокое. Федеральное управление по охране окружающей среды (FOEV) сообщает, что купаться можно "практически везде".

Купальня Oberer Letten на берегу реки Лиммат - одно из немногих мест, где можно окунуться в чистую воду прямо в центре города. Это популярное место встречи местных жителей. Здесь есть канал длиной 400 метров с платформой для прыжков в воду высотой 2 метра.

Здесь также есть бассейн для тех, кто не очень хорошо умеет плавать, две площадки для пляжного волейбола и поле для игры в петанк.

В двух шагах от главного вокзала Цюриха находится бетонный бассейн, построенный в 1952 году, вход в который бесплатный. В этом комплексе также есть терраса для солнечных ванн, где можно поваляться с книгой, позагорать и обсохнуть после выхода из воды.

Если после купания вы почувствуете голод, поблизости есть ресторан и бар, где можно перекусить.

Прозрачные бирюзовые воды: Войдоматис, Греция

Река Войдоматис (Викос) в Греции - одна из самых чистых в Европе. Эта 15-километровая водная артерия с 1973 года является частью Национального парка Викос-Аоэс и не сталкивалась с экологическими проблемами.

Ее название означает "глаз быка" и происходит от того, что у этих животных прозрачные голубые глаза, как воды реки. Поэтому Войдоматис отлично подходит для плавания, но будьте внимательны к ее холодным водам. Несмотря на то, что Греция является относительно теплой страной, температура воды в реке в любое время года составляет около 4 градусов по Цельсию.

Здесь больше популярны рафтинг и другие речные виды спорта, а также походы по красивому природному парку, окружающему Войдоматис.

Естественный бесконечный бассейн: речной пляж Лорига, Португалия

Внутри природного парка Серра-да-Эштрела в Португалии находится ледниковая долина Лорига. Протекающая через нее река питается источниками в горах и окружена зоной выдающейся природной красоты.

Одно из лучших мест для дикого купания здесь - пляж, где есть естественный бассейн. Температура воды зависит от сезона, она может быть холодной, поэтому будьте готовы к этому.

Во время летнего купального периода на этом пляже, отмеченном голубым флагом, вы также найдете кафе, спасателей и другие удобства. В жаркую погоду здесь, скорее всего, будет многолюдно, поэтому стоит прийти пораньше, если вы хотите занять место, чтобы разложить полотенце.

Теплые летние воды: река Колпа на границе Словении и Хорватии



В Словении есть 48 официальных мест для купания, где регулярно измеряется качество воды. В 18 природных местах для купания предусмотрены меры безопасности и удобства, в 30-ти остальных вы купаетесь на свой страх и риск.

На юго-востоке на границе с Хорватией находится река Колпа - одна из самых теплых в стране. В летние месяцы температура воды может достигать 30°C.

У истока вода менее пригодна для купания из-за сильного течения, но прекрасно подходит для рафтинга.

Рядом с Коплой расположено множество кемпингов и глэмпингов.

Большой каньон Европы: Пон-д'Арк в Ардеше, Франция

Эти места в Ардеш часто называют Большим каньоном Европы.

Пон-д'Арк представляет собой огромный природный скальный мост высотой 30 метров, сформированный водным потоком. Под живописным скальным образованием находятся песчаные пляжи.

В летние месяцы прозрачные воды реки идеально подходят для купания, и вы даже можете сделать круг под самой аркой. В высокий сезон этот участок реки может быть очень оживленным, поэтому, если вы хотите поплавать в тишине, приходите пораньше.

Самая чистая вода в Европе: река Лобау, Австрия



В Австрии самая чистая вода для купания в Европе, согласно данным Европейского агентства по охране окружающей среды. Почти 98 процентов мест для купания, где люди регулярно плавают, получили в прошлом году высшую оценку.

В Австрии много чистых голубых озер, но есть и реки, которые идеально подходят для купания. К востоку от Вены река Лобау протекает через национальный парк Донау-Ауэн.

Большая часть этой территории, а также ее животный и растительный мир находятся под охраной, но есть определенные места, разрешенные для купания. При этом купание запрещено во всех частях Нижнего Лобау, за исключением зоны в Шёнауэр Ау.

Возьмите карту в местной туристической службе, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких ограничений и наслаждайтесь купанием в чистой теплой воде!