Крошечные церкви, подземные озера и Трон короля Артура: Чем заняться на семи лучших потухших вулканах Европы

Хотите подняться на вулкан, но боитесь, что попадете в зону извержения? Не бойтесь – в Европе множество потухших и спящих вулканов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эти потрясающие чудеса природы – от прогулок по альпийским лугам до сложных восхождений на скалистые вершины – предлагают целый ряд уникальных возможностей для пешего туризма, причем бороться с лавой для этого не требуется.

Если вы хотите полюбоваться прекрасными видами – и похвастаться ими в социальных сетях – обратите внимание на вулканы потухшие.

Испания: Церковь внутри вулкана Санта-Маргарида



На испанском вулкане Санта-Маргарида, который последний раз извергался 11 000 лет назад, находится маленькая и скромная часовня.

Маленькая церковь в Каталонии впервые упоминается в тексте 1403 года, когда настоятель церкви включил ее в свое завещание. Первоначальная часовня была разрушена во время средневекового землетрясения, а нынешнее здание датируется 1865 годом.

В основном пустая, церковь заполняется людьми в праздник Святой Маргариты Антиохийской. В этот праздник 20 июля сотни людей поднимаются по склону 700-метрового вулкана и совершают паломничество к святому месту.

Вокруг вулкана Санта-Маргарида есть несколько туристических троп, но самый популярный маршрут – это 3,5-километровая круговая тропа, которая огибает кратер вулкана.

Франция: Объект всемирного наследия ЮНЕСКО – вулкан Пюи де Дом



Пюи де Дом – самая высокая точка в Шане-де-Пюи, цепи из более чем 80 вулканов в центральной Франции. С высоты 1 465 метров открывается панорамный вид на остальную часть цепи.

Вдоль северной части горы проходит часовая тропа Sentier des Muletiers, популярная среди любителей пеших прогулок. Если вы хотите более легкого подъема, вы можете воспользоваться поездом Panoramique des Dômes. На вершине можно осмотреть древний храм Меркурия, римское святилище третьего века.

Италия: Озеро в Альбанских горах

Не все потухшие вулканы представляют собой драматические скалистые пики. Возьмите, к примеру, Альбанские горы в 20 км к юго-востоку от Рима. Посетите Кастелли Романи, очаровательные городки, усеивающие великолепный ландшафт, и отведайте местных деликатесов, такие как "порчетта", вид свиной нарезки.

Доминирующая вершина гор – Монте-Каво. Здесь есть две небольшие кальдеры – впадины, образовавшиеся во время извержения – в которых находятся озера Лаго Альбано и Неми. На озере Альбано можно полюбоваться близлежащей деревней Альбано-Лациале, где расположены летний дворец Папы Римского и папские сады.

Португалия: Лавовая труба в Алгар ду Карвау

Расположенное на Азорских островах, это великолепное чудо природы находится немного дальше, чем другие места в этом списке. Но оно того стоит. Посетители могут спуститься внутрь древнего вулканического жерла. Спуститься вниз можно на 90 метров, а в самом низу вас будет ждать озеро с кристально-чисто водой.

Часы работы зависят от времени года, поэтому уточняйте актуальную информацию. Стоимость билета на посещение одной или двух пещер составляет 6-9 евро на взрослого, дети до 12 лет проходят бесплатно вместе со взрослым.

Уэльс: Потрясающие виды с горы Сноудон

Сноудон или Yr Wyddfa – самая высокая гора Уэльса – когда-то была яростно извергающейся. Ее самое мощное извержение, произошедшее, по оценкам, несколько сотен миллионов лет назад, было слышно на расстоянии до 5 000 км. Сейчас эта красивая гора – горячая точка для пеших прогулок. В ясный день с вершины 1 085 метров открывается вид на Ирландию, Шотландию и остров Мэн.

Испания: Пляжи с черным солнцем на Ла Гомере



Как и Алгар ду Карван, остров Гомера (или Ла Гомера) находится немного дальше привычных туристических маршрутов – он принадлежит к архипелагу Канарских островов в Атлантическом океане. Вам придется прилететь на Тенерифе, а затем пересесть на паром до Ла Гомеры, самого маленького Канарского острова.

Остров представляет собой остатки океанического островного щитового вулкана. Его извержение прекратилось около трех миллионов лет назад. Окунитесь в Атлантический океан, позагорайте на вулканических пляжах с черным песком или исследуйте туманный лес Гарахонай. Этот древний лавровый лес полон буйных источников и ручьев.

Шотландия: Пикник с захватывающими дух видами Эдинбурга



С холма с говорящим названием "Трон Артура" открывается захватывающий вид на Эдинбург. Холм пользуется большой популярностью у туристов, но мало кто знает, что это остатки спящего вулкана. Его высота составляет более 250 метров, и он издавна служил смотровой площадкой. На самом деле название "Трон Артура" происходит от кельтского слова "Ард-на-Саид", что означает "Вершина стрел".