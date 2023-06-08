Кровати всех победили: Названы лучшие авиакомпании 2023 года

После затишья во время пандемии 2022 год принес новые проблемы для аэропортов и авиакомпаний – забастовки, отмены рейсов, потерю багажа и большой хаос. Но 2023 год знаменует собой путь к развитию и инновациям, что также стало одним из критериев для определения лучших авиакомпаний.

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Джеффри Томас, главный редактор Airline Ratings, отметил в интервью CNN Travel, что 2022 год в целом был достаточно сложным. Многие авиакомпании с трудом восстанавливались после вызванного COVID-19 кризиса, за которым последовали забастовки сотрудников. До сих пор неясно, станут ли авиаперевозки более стабильными в этом году, и пассажирам больше не придется беспокоиться о задержках рейсов и потерянном багаже.

При составлении рейтинга авиакомпаний Airline Ratings обращает внимание на безопасность и экологичность авиакомпаний, возраст авиапарка, количество перевезенных пассажиров, годовой доход, благосостояние сотрудников, предложение новых продуктов и маркетинговые мероприятия.

В итоге лучшей авиакомпанией 2023 года стала Air New Zealand, но Томас отмечает, что конкуренция среди первых пяти авиакомпаний была очень высокой.

Air New Zealand впечатлила своими кроватями в экономическом классе, которые будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Хотя авиакомпания всегда уделяла особое внимание дизайну, на этот раз судьи оценили акцент на комфорте для пассажиров экономического класса, сообщает CNN Travel.

Лидер прошлого года, авиакомпания Qatar Airways, в этом году заняла второе место. Etihad Airways – третье, а Korean Air, которая впечатлила своим превосходством в дальнемагистральных перелетах в регионе Северной Азии, заняла четвертое место. Пятерку лидеров замыкает Singapore Airlines.

"Две австралийские авиакомпании заняли шестое и седьмое места – Qantas и Virgin Australia/Virgin Atlantic. Кстати, Qantas также была названа самой безопасной авиакомпанией 2023 года. А Virgin Australia получила награду за лучшее обслуживание пассажиров. Эту награду авиакомпания получает уже пятый год подряд", – пишет Forbes.

Десятку лучших завершили EVA Air (Тайвань), Cathay Pacific Airways (Гонконг) и Emirates (ОАЭ).

Места с 11 по 25 заняли Lufthansa/Swiss, SAS, TAP Portugal, All Nippon Airways, Delta Air Lines, Air Canada, British Airways, Jet Blue, JAL, Vietnam Airlines, Turkish Airlines, Hawaiian, KLM, Alaska Airlines и United Airlines, сообщает Forbes.