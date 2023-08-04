Кругосветное путешествие длиною в 10 лет: датчанин посетил все страны мира, не совершив ни одного авиаперелета

Бывший миротворец ООН Торбьерн Педерсен начал свое эпическое путешествие 10 октября 2013 года. Наконец, через 10 лет, мужчина вернулся домой и готов поделиться своими впечатлениями, пишут зарубежные СМИ.

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Датчанин отправился в путь, поставив перед собой три основные цели: провести в каждой стране не менее суток, обойтись бюджетом в 20 долларов США в день (чуть больше 18 евро) и не возвращаться домой до тех пор, пока не достигнет своей цели — посетит каждую страну, не совершив ни одного авиаперелета.

Последней точкой в маршруте Педерсена были Мальдивские острова. Затем он отправился в обратный путь на корабле через Индийский океан, Суэцкий канал и вверх по Ла-Маншу. 26 июля в порту Орхуса (Дания) Торбьерна встречали около 150 человек, включая друзей и родственников, сообщает CNN Travel.

На путешествие мужчину вдохновила статья, которую прислал ему отец, рассказывает Scand Asia. О своих впечатлениях от поездки Торбьерн поделился в блоге и на странице в Instagram.

Изначально он рассчитывал, что для посещения 203 стран понадобится четыре года, но идеальный план не сработал и из-за нежиданных сложностей и мировой ситуации мужчине пришлось "задержаться". Например, визу для въезда в Экваториальную Гвинею Торбьерну пришлось ждать четыре месяца. На маршруты и темп путешествия также повлияла пандемия и закрытые границы некоторых стран. В начале 2020 года, когда до достижения цели у путешественника оставалось всего девять государств, Торбьерн Педерсен застрял на два года в Гонконге. Мужчина рассказал CNN Travel, что тогда он даже подумывал все бросить и вернуться в Данию.

Кроме того, во время путешествия он пережил тяжелый приступ малярии; четыре дня находился в сильных штормах, пересекая Атлантику из Исландии в Канаду, и несколько раз перепланировал маршрут из-за сложных бюрократических процессов.

"Я еще не осознал, что этот проект подошел к концу. Говорят, что если вы хотите внедрить в свою жизнь новую привычку, то должны повторять ее в течение 30 дней. Я делал это более 3 500 дней, и теперь я такой, какой есть", — цитирует CNN Travel 44-летнего Педерсена.

В ближайших планах амбициозного путешественника — написание книги о поездке и работа с людьми, возможно, в сфере публичных выступлений: "Путешествие помогло мне определить свои сильные стороны, и одна из них — общение с людьми. Надеюсь, что, преподавая ораторское искусство, заставляя людей смеяться, учиться и никогда не сдаваться, я смогу зарабатывать на жизнь".