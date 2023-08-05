Куба, Мексика или, может быть, Занзибар? Как правильно выбрать экзотическое направление для путешествия

Затянувшиеся зимы Латвии все чаще манят латвийцев взять чемодан и отправиться навстречу экзотическому лету. Однако поиск подходящего зарубежного направления иногда может поставить в тупик. Чтобы выбрать то самое подходящее место и понять, что лучше всего подойдет именно вам, туроператор Novatours рассказывает о плюсах каждой из стран.

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Доминиканская Республика

Культурные традиции: игра на барабанах, ритмы музыки, зажигательные танцы, красочные костюмы и маски — все это часть доминиканских культурных традиций, с которыми лучше всего познакомиться, посетив специальные мероприятия или ежегодный карнавал, проходящий в феврале.

Пляжи: 1600 километров береговой линии Доминиканской Республики — это пески Карибского моря. Любителям пляжного отдыха стоит обратить внимание на регион Пунта-Кана, где расположены пляжи, входящие не только в список лучших пляжей Доминиканы, но и в список лучших пляжей мира.

Водные виды спорта: теплые бирюзовые воды Карибского моря идеально подходят для занятий различными видами водного спорта, включая сноркелинг, подводное плавание, греблю и парусный спорт.

Курорты "все включено": Доминиканская Республика может похвастаться множеством курортов, работающих по системе "все включено", которые обеспечивают идеальный отдых с разнообразными удобствами и развлечениями.

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Индонезийский остров Бали

Серфинг: Бали — это место, куда съезжаются серфингисты со всего мира, чтобы насладиться лучшими волнами и принять участие в различных соревнованиях. Это также идеальное место для обучения серфингу: на каждом пляже есть опытные преподаватели. Наиболее популярными местами для серфинга являются Кута, Паданг-Паданг и Канггу.

Древние храмы: в Индонезии сохранилось множество древних храмов. Только на одном острове Бали их насчитывается около 20 тысяч. Поэтому посещение страны немыслимо без экскурсии по столь значимым объектам. На острове Бали рекомендуется запланировать посещение храмов Бесаких, Гоа Гаджа и Гоа Лавах.

Йога-практики: Индонезия известна всему миру как место для изучения йоги. Здесь легко найти места как для ежедневных занятий, так и для углубленных тематических лагерей. Йога часто сочетается с серфингом, медитацией или боевыми искусствами.

Массаж: Бали гордится своими прекрасными навыками массажа. После активного дня, проведенного за серфингом, пешими прогулками, изучением водопадов или знакомством с оживленными городами, разминание тела будет как раз кстати. Путешественники удивляются, насколько доступными являются цены на массажные процедуры.

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Куба

Шарм старины: Куба приглашает перенестись в прошлое и насладиться ее уникальным очарованием со старыми автомобилями, колониальной архитектурой и оживленной атмосферой.

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Сальса и музыка: жизнь кубинцев непрерывно сопровождается музыкой. Кубинская сальса известна во всем мире, поэтому туристы должны быть готовы к вечерам и ночам, наполненным сальсой.

Ром и сигары: Куба — родина рома и сигар, репутация которых как качественных товаров уже давно облетела всю планету. При посещении страны обязательно стоит познакомиться с историей и традициями их производства.

Уникальность: опыт путешествия по Кубе ни с чем не сравним. Здесь сочетаются история, искусство, музыка и подлинное представление о жизни в социалистическом государстве.

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Мальдивы

Красота пляжного рая: Мальдивы считаются одним из лучших в мире мест для пляжного отдыха. Острова щедро украшены белыми песчаными пляжами, окруженными шелестящими пальмовыми рощами и теплыми водами Индийского океана.

Романтический отдых: Мальдивы — это мечта семейных пар, желающих провести романтический и спокойный отпуск. Частные коттеджи, мягкие песчаные пляжи, бирюзовые воды и абсолютное уединение гарантированы.

Сказочные закаты: Мальдивы приглашают насладиться захватывающими дух закатами над Индийским океаном, погрузившись в волшебную и романтическую атмосферу.

Водные развлечения: Мальдивы — это рай для дайвинга и снорклинга. В глубоких каналах между островами можно увидеть огромное количество морских обитателей. Снорклинг предлагает широкое разнообразие подводной жизни — от кораллов и разноцветных рыб до черепах и акул.

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Маврикий

Восхитительное сочетание культур: Маврикий — это место, где сливаются культурные наследия Индии, Африки, Франции и Китая, что отражается в его кухне, музыке и традициях.

Родина сахара: история Маврикия и сахарного тростника насчитывает более четырех столетий. Сахар является основным экспортным товаром острова и оказал значительное влияние на самобытность и экономику страны. Рекомендуется посетить Музей сахара, где можно узнать не только о роли сахара на протяжении многих лет, но и о том, как образовался остров, как он был колонизирован, о работорговле и многом другом.

Водопады: водопады Маврикия — результат деятельности давно спящих вулканов. Некоторые из них легко доступны, но чтобы добраться до других, придется совершить долгий путь. Однако все они захватывают дух и стоят усилий. Самый красивый и известный водопад на острове — водопад Шамарель.

Кухня: в месте, где сходятся мириады культур, встречается и искусство приготовления пищи. Маврикий часто называют раем для любителей кулинарии, где можно открыть для себя по-настоящему уникальные вкусовые наслаждения.

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Мексика

Историческое наследие: археологические памятники древних цивилизаций Мексики не оставят равнодушным никого. Их посещение — это и увлекательное приключение, и путешествие в мир фантазий.

Кулинарные изыски: мексиканская кухня не только вкусная и разнообразная до невозможности, но также признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

Культура отдыха: неотъемлемой частью мексиканской культуры являются красочные фестивали, древние традиции и искусство празднования, которые стоит хотя бы раз увидеть лично.

Шоколад и какао: Мексика — родина шоколада. Самые ранние свидетельства использования какао в напитках относятся к 1100 году до нашей эры. Некоторые продавцы до сих пор предлагают настоящий шоколад ацтеков.

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Сейшельские острова

Гигантские кокосы: пальмы в заповеднике Vallee de Mai достигают 6 метров в ширину и 14 метров в длину. Еще более удивительны их плоды — морские кокосы, по форме напоминающие человеческие ягодицы. Эти гигантские орехи весят около 20 килограммов.

Плавание с черепахами: за одно погружение можно увидеть до 30-40 черепах. Хотя эти животные отличаются огромными размерами и весом, они миролюбивы и даже пугливы, поэтому бояться их не стоит.

Фотогеничные камни: окруженные белым песком и пальмами, огромные камни светлого цвета, безусловно, являются одной из визитных карточек Сейшельских островов, которую каждый турист старается запечатлеть на фотографиях.

Уникальная природа: в тропических лесах Сейшельских островов произрастают очень редкие виды растений, встречающиеся только в этой части света, такие как деревья медуз, плотоядные растения, много редких видов орхидей и так далее.

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Шри-Ланка

Разнообразие ландшафтов: Шри-Ланка — это и высокие горы, и обширные плодородные равнины, переходящие в степи, и бескрайние джунгли, а также сказочно красивые пляжи, омываемые спокойным и теплым Индийским океаном.

Чай: Чай также известен как зеленый бриллиант Шри-Ланки и является одним из основных экспортных товаров. Лучшим чаем считается Broken Orange Pekoe Fannings.

Животные: помимо слонов, на Шри-Ланке обитают леопарды, дикие кошки, шакалы, пять видов обезьян и даже цейлонские медведи. Здесь можно увидеть крокодилов, варанов и другие виды ящериц и змей. Здесь также много птиц — попугаев, павлинов и журавлей.

Культурное наследие: Шри-Ланка может похвастаться богатым культурным наследием: древними городами, храмами и тысячелетними историческими памятниками, такими как Дамбулла, Канди и Сигирия.

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Таиланд

Еда: в основе любого традиционного тайского блюда лежат свежие местные ингредиенты — специя лемонграсс, острый перец чили и сытные морепродукты. Блюда объединены четырьмя вкусами: острым, сладким, соленым и кислым. Разнообразие кухни наиболее ярко проявляется в лапшичных ресторанах Бангкока и павильонах с морепродуктами на Пхукете.

Тропические острова: Мириады островов Таиланда, такие как Пхукет, Кох-Пхи-Пхи и Самуи, напоминают райские острова, каждый из которых предлагает уникальные впечатления.

Шумные рынки: рынки Таиланда отличаются особой атмосферой, на них, кажется, есть все мыслимое и немыслимое. В полной мере насладиться шумной атмосферой можно на ночных рынках Чатучак в Бангкоке и Чиангмае.

Духовность: Таиланд предлагает возможности для духовного развития и хорошего самочувствия. Традиционное целительство и тайский массаж имеют здесь особое значение и заслуживают внимания каждого, кто посетит эту страну.

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Занзибар

Специи: Занзибар также известен как остров специй. Здесь выращивают гвоздику, куркуму, корицу, мускатный орех, лемонграсс, черный перец и много других ароматных приправ, которые придают неповторимый вкус блюдам.

Редкие животные: особым местом на Занзибаре является лес Джозани, где обитает более 50 видов бабочек, 40 видов птиц и охраняемых обезьян.

Остров заключенных: когда-то это место было тюрьмой для непокорных рабов, а позже здесь содержались люди с неизлечимыми заболеваниями. Но сейчас остров считается заповедником, где охраняются гигантские сухопутные черепахи.

Дайвинг: воды, окружающие Занзибар, предлагают прекрасные возможности для дайвинга с обилием коралловых рифов и удивительным разнообразием рыб.

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Вьетнам

Еда: еда во Вьетнаме похожа на религию или даже философию. Многие повара следуют принципу инь и ян, создавая блюда, сбалансированные и подходящие для человеческого организма. Здесь вы найдете все, что только можно себе представить: от салатов и десертов из экзотических фруктов до мясных и вегетарианских блюд.

Рынки: вьетнамские рынки — это красочное, ароматное и вкусное в изобилие. Прилавки полны манго, папайи, личи, ананасов и многих других менее известных деликатесов. Обязательно стоит попробовать драконий фрукт, или питайю, — один из самых ярких и вкусных символов Вьетнама.

Медицинские центры и массаж: Вьетнам предлагает широкий спектр традиционных и лечебных медицинских услуг — от массажных салонов и традиционных спа-центров в сельской местности до уютных экоцентров в джунглях или первоклассных спа-центров на морских курортах.

Природа: Вьетнам — страна с разнообразной и экзотической природой и сказочной береговой линией протяженностью более 3 000 километров. Дельта Меконга, самая известная природная достопримечательность Вьетнама и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это рисовые поля, реки с их кулинарными изысками, причудливые деревни и города, а также нетронутое природное великолепие.