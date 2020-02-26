Куда деваются аэропорты, которые больше не используются?

Судьба каждого аэропорта индивидуальна. Они могут превращаться в терминалы для круизных лайнеров, общественные парки и торговые центры. Эксперты The Points Guy назвали некогда потерянные воздушные гавани, которые обрели новый смысл существования.

Издание рассказало о 7 аэропортах мира, которые прекратили свою основную деятельность, но не потеряли актуальность для людей. Например, первый муниципальный аэропорт Нью-Йорка "Флойд Беннет Филд" начал принимать коммерческие рейсы в 1930-х годах, пишет портал turizm.ru. Однако большого успеха среди авиакомпаний не имел из-за своей отдаленности от Манхэттена. Воздушная гавань широко использовалась вооруженными силами США во время Второй мировой войны, но в 1970 году все ее взлетно-посадочные полосы были закрыты. В настоящее время территория аэропорта является частью зоны отдыха Gateway, которая находится в ведении Службы национальных парков. Сегодня здесь есть ангары в стиле ар-деко и главное здание терминала, а также футбольные поля и спортивный комплекс. Одна из взлетно-посадочных полос используется для полетов радиоуправляемых моделей самолетов.

Аэропорт "Сьюдад Реаль" в 170 км от Мадрида был открыт в 2009 году, но закрылся спустя три года. Причина закрытия проста — воздушная гавань оказалась слишком далека от городских центров. В настоящий момент аэропорт выставлен на продажу. Жители Мадрида хотели бы видеть на его месте футбольный стадион или парк.

Воздушная гавань "Рузвельт Филд" в 4 км от американского города Минеола когда-то была известна тем, что именно отсюда начинался первый одиночный трансатлантический полет. Теперь же здесь располагается торговый центр со множеством магазинов, ресторанов и кинотеатров.

Особое место в истории занимает аэропорт "Кройдон" в Лондоне, эксплуатировавшийся с 1920 по 1959 года. Это первый международный аэропорт в Великобритании. Здесь уроки пилотирования брал сам Уинстон Черчилль. В настоящее время большая часть территории используется местными жителями для занятий спортом на открытом воздухе. Кроме того, на месте аэропорта было построено здание местной начальной школы. Богатую историю имеет и аэропорт "Темпельхоф" в Берлине. Он активно использовался в рамках небезызвестной акции 1948-го года "Берлинский эрлифт", в ходе которой на территорию аэропорта скидывалось продовольствие для голодающих жителей Западного Берлина. Сегодня "Темпельхоф" превращен в гигантский городской парк.

Кроме того, в список потерянных аэропортов попали авиагавань "Кай Так" в Гонконге, чья взлетно-посадочная полоса превратилась в огромный терминал для круизных лайнеров, и аэропорт Роберта Мюллера в Техасе, ставший жилым районом города Остин.