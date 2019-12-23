Куда европейцы едут на Рождество и сколько тратят на такие поездки

Не смотря на то, что Рождество считается семейным праздником, и большинство европейцев предпочитают проводить его дома с семьей, часть из них все же поедут на рождественские каникулы в путешествие. Куда отправятся отмечать праздник испанцы, французы, англичане и итальянцы, выяснили журналисты Travel Daily Media со ссылкой на сервис TravelgateX.

У испанцев два равноценных варианта: либо остаться на родине и поехать, например, на Канары, либо выбраться за границу, пишет turizm.ru. Из любимых направлений — Великобритания и Таиланд. За границу путешествие длится в среднем около 4 ночей, а вот на Канарах они готовы провести почти неделю. Средние расходы на поездку составляют 641 евро. Большинство испанцев — 56% — путешествуют в паре, и только 16,5% едут семьей или в одиночку. Планировать свои рождественские каникулы испанские туристы начинают заранее, примерно за 3 месяца.

Итальянцы предпочитают на рождественские каникулы отдых на островах. Канарские им тоже очень даже нравятся. Туда собираются в этом году примерно 40% туристов из Италии. Большинство планирует провести на Тенерифе и Гран-Канарии чуть больше одной недели, при средней стоимости поездки 1 275 евро. Остальные — останутся дома и махнут в горы Трентино-Альто-Адидже кататься на лыжах. Часть итальянцев традиционно использует каникулы для посещения старинных городов региона Лацио. Еще один популярный вариант — поездка в Дубай. Здесь они проводят в среднем 5 ночей, а стоимость путевки составляет 612 евро.

Англичане не слишком оригинальны и выбирают те же направления, что и соседи. Правда, средний чек у них выше: в среднем 873 евро за тур. В топе предпочтений снова Канарские острова, внутренние британские маршруты и Нью-Йорк в США. Более 60% туристов путешествуют вдвоем. И больше половины из них бронирует путешествие почти за полгода.

Французы — единственные в Европе, кто не поедет на Канары этой зимой. Они предпочитают либо остаться дома, либо отправиться через Ламанш в соседнюю Англию. А у кого денег побольше, пересекают Атлантику и едут в Нью-Йорк. За морем и солнцем они перебираются в американскую Флориду, Дубай или тунисский Сусс. В среднем французы бронируют жилье на 5 ночей, а их расходы на путешествие составляют 883 евро. Примечательно, что только 38% французов практикуют раннее бронирование.