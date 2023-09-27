Куда отправиться этой осенью? Самые красивые места в Европе, где можно насладиться яркими осенними красками

Осень вступила в свои права: ночи становятся длиннее, температура воздуха падает, а листва на деревьях радует яркими красками. Куда же лучше всего отправиться в путешествие осенью?

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Осень - не время для грусти. Почему бы не отправиться в романтическое путешествие по Европе, чтобы насладиться яркими красками этого времени года? Euronews выделил семь лучших направлений, куда стоит поехать этой осенью

7. Озеро Блед, Словения



На озере Блед, с которого открывается один из самых впечатляющих видов на горы, расположен единственный в стране природный остров. Прогулка вокруг озера займёт около 1,5 часов: и у вас будет достаточно времени, чтобы надышаться свежим осенним воздухом.

Foto: Pixabay

Хотя в осенние месяцы вода слишком холодная для купания, вы можете взять напрокат лодку и переплыть водоём на ней. Только не забудьте зарядить телефон - фотографии здесь на вес золота для Instagram.

6. Озёрный край, Англия



Посетив Озёрный край, вы поймёте, почему это место вдохновляло многих поэтов-романтиков, от Сэмюэла Тейлора Кольриджа до Уильяма Вордсворта, своими захватывающими дух видами. Этот заповедный уголок северной Англии с 2017 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Foto: Vida Press

Отправляйтесь в Баттермир рано утром в ясную погоду и полюбуйтесь зеркальным озером, в котором отражается осенняя листва. Во второй половине дня съездите к Конистон-Уотер (Coniston Water), где можно увидеть сочетание вечнозелёных и листопадных растений.

5. Пертшир, Шотландия



Пожалуй, нигде не бывает такой осени, как в Шотландии. А в графстве Пертшир (также известном как Перт), где высокогорье резко сменяется низинами, есть буковая изгородь Мейклеур (Meikleour). Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая живая изгородь в мире.

Foto: Pixabay

Местный лес Эрмитаж (The Hermitage), принадлежащий Национальному фонду, осенью приобретает насыщенные золотистые и рыжие оттенки. Ещё здесь есть старинные лесные домики и водопад.

Если впечатлений от этих красот вам не хватит, продолжайте путь в Зачарованный лес в Питлохри. Так его прозвали неслучайно: в это время года там можно наблюдать магию природы в действии.

4. Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия



Наберите в поисковике "сказочные замки в реальной жизни". Одним из первых вы скорее всего найдёте Нойшванштайн. Прямо как в диснеевском фильме замок с возвышающимися башнями окружён холмами, покрытыми осенними деревьями, которые придают ему ещё больше атмосферности.

Foto: Vida Press

Расположенный в Баварских Альпах дворец был построен для короля Людвига II в конце XIX в. и может быть посещен только с экскурсией.

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Тем, кто путешествует на машине, советуем отправиться в пятичасовую поездку в Шварцвальд, где дубы, вязы и буковые деревья контрастируют с вечнозелёными соснами.

3. Трансильвания, Румыния



Возможно, Трансильвания у многих до сих пор ассоциируется с вампирами и готической архитектурой, но это одно из лучших мест в Европе, где можно увидеть радующие глаз осенние пейзажи. Лес Мочиар - старейший в Румынии, он раскинут на 1400 акрах и идеально подходит для прогулки ясным осенним днём.

Foto: Shutterstock

Ещё один способ полюбоваться осенними пейзажами - проехать по дорогам в высокогорье. Их здесь бесчисленное множество. 90-километровая дорога Трансфагарасан, соединяющая Трансильванию с Валахией, поднимается на высоту аж 2 042 м.

2. Долина Луары, Франция



Всемирно известная своими винами, долина Луары осенью особенно хороша. Она окрашивает виноградные лозы в тёмно-красный и пурпурный. Старинные шато на таком фоне сказочно красивы.

Средневековый замок Шомон-сюр-Луар, на самом берегу реки Луары, в это время года украшают тыквами и огурцами и прочими овощами. Дело в том, что там проводится Международный садовый фестиваль, и вся близлежащая территория усыпана мини-экспозициями местных садоводов. Это, несомненно, добавляет осеннего колорита.

1. Лапландия, Финляндия



Несмотря на то, что Лапландия традиционно ассоциируется с зимой, осенью она по-настоящему оживает. Это сезон ослепительного северного сияния. А ещё в Рованиеми - главном городе провинции - удивительной красоты леса. Хотя снег здесь пока не выпал, температура опускается до -2°C, поэтому не забудьте одеться потеплее.