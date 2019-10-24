Куда поехать в ноябре в Европе? Главные события последнего месяца осени

Если осень для вас - время, когда пляжный отдых отходит на второй план и главным оказывается отдых, связанный с искусством и городскими развлечениями в целом, то вот список тех европейских событий, которые могут вас заинтересовать, составленный порталом 34travel.me.

Искусство и фестивали

Фестиваль электронной музыки Movement

Турин, Италия

31 октября – 2 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Ярмарка искусств ARTISSIMA

Турин, Италия

1-3 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Vienna Art Week

Вена, Австрия

15-22 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Городские праздники

Антикварная ярмарка

Прага, Чехия

14-17 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Фестиваль света

Рига, Латвия

15-18 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Концерты

The Rasmus

Москва, Россия

1 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

«Бумбокс»

Киев, Украина

9 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Skillet

Киев, Украина

18 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Гастрономия

Фестиваль виски Whisky Life

Прага, Чехия

1-2 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Таллиннская ресторанная неделя

Таллинн, Эстония

1-7 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Литовский гастрономический фестиваль

Вильнюс, Литва

4-10 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Фестиваль Black Food

Таллинн, Эстония

23 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Фестиваль пива VAF

Вильнюс, Литва

29-30 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Спорт

Афинский марафон

Афины, Греция

10 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Флорентийский марафон

Флоренция, Италия

24 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Эйлатский марафон

Эйлат, Израиль

29 ноября

Дополнительную информацию можно получить здесь.