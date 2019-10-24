Куда поехать в ноябре в Европе? Главные события последнего месяца осени

Если осень для вас - время, когда пляжный отдых отходит на второй план и главным оказывается отдых, связанный с искусством и городскими развлечениями в целом, то вот список тех европейских событий, которые могут вас заинтересовать, составленный порталом 34travel.me.
Искусство и фестивали
Фестиваль электронной музыки Movement
Турин, Италия
31 октября – 2 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Ярмарка искусств ARTISSIMA
Турин, Италия
1-3 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Vienna Art Week
Вена, Австрия
15-22 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Городские праздники
Антикварная ярмарка
Прага, Чехия
14-17 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Фестиваль света
Рига, Латвия
15-18 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Концерты
The Rasmus
Москва, Россия
1 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
«Бумбокс»
Киев, Украина
9 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Skillet
Киев, Украина
18 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Гастрономия
Фестиваль виски Whisky Life
Прага, Чехия
1-2 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Таллиннская ресторанная неделя
Таллинн, Эстония
1-7 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Литовский гастрономический фестиваль
Вильнюс, Литва
4-10 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Фестиваль Black Food
Таллинн, Эстония
23 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Фестиваль пива VAF
Вильнюс, Литва
29-30 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Спорт
Афинский марафон
Афины, Греция
10 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Флорентийский марафон
Флоренция, Италия
24 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
Эйлатский марафон
Эйлат, Израиль
29 ноября
Дополнительную информацию можно получить здесь.
TagsStaro Rīga Выставки Европа Фестивали
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.