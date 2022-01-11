Куда слетать на выходные? 5 новых авианаправлений из Риги в 2022 году

Уже начали планировать свое новое путешествие? В этом сезоне авиакомпании предлагают широкий список направлений, куда можно отправиться из Риги, в том числе и новые маршруты. Для туристов будут доступны более чем 80 регулярных и чартерных направлений, а в аэропорту "Рига" будут работать 13 авиакомпаний.
Чтобы вам было легче выбрать маршрут для своего следующего отпуска, мы составили список из пяти новых направлений, которые будут доступны из Риги в этом сезоне.
Киттиля
Киттиля — это популярный среди туристов и просто очаровательный зимний курорт в Финляндии. Это направление будет актуально тем, кто занимается зимними видами спорта, ведь в Киттиля есть прекрасный горнолыжный курорт — Леви, где могут кататься на лыжах и сноуборде не только опытные спортсмены, но и новички. В Киттиля есть, чем заняться. Там можно понаблюдать за северным сиянием, посетить оленеводческую ферму или окунуться в проруби.
Если вы хотите увидеть невероятную красоту северного сияния, можно отправиться в подходящее для этого место на снегоходе. Правда, имейте ввиду, что это явление природы случается не всегда. После активного отдыха стоит отправиться в город на спа-процедуры, которые станут прекрасным завершением дня.
Прямые рейсы airBaltic в Киттиля осуществляются один раз в неделю с 18 декабря.