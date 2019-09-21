Куда уехать жить на пенсии: ТОП-10 лучших стран

Выход на пенсию – важный этап в жизни каждого человека, и многие люди опасаются, что с выходом на пенсию качество их жизни сильно ухудшится. Тем не менее есть такие страны, где выход на пенсию не ухудшает качество жизни человека.

Эксперты парижского инвестиционного банка Natixis Investment Managers составили рейтинг Global Retirement Index, в рамках которого они проанализировали 4 ключевых параметра выхода на пенсию в разных странах: финансы, включая соотношение налогов и пенсионных выплат, здравоохранение, включая такие параметры, как ожидаемая продолжительность жизни и расходы на медицину, материальное благосостояние, включая такие параметры, как равенство доходов и безработицу, а также качество жизни, включая такие параметры, как счастье и качество воды.

Ниже мы расскажем о 10 странах, где пенсионеры чувствуют себя лучше всего.

1. Исландия

Foto: Shutterstock

Индекс: 83%

Экономика Исландии построена по скандинавской модели и является одной из самых развитых в современном мире.

Характеризуется низким уровнем безработицы, равномерным распределением доходов и достаточно высокими темпами экономического роста.

Самый высокий показатель у страны в категории "Материальное благополучие" - 91%, самый низкий - в категории "Финансы на пенсии" (72%).