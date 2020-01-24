Этот район не очень любят сами петербуржцы — считают депрессивным. Но в нем есть своя мрачная прелесть. А еще милые сердцу латвийца названия — Курляндская и Лифляндская улица, Рижский проспект, Якобштадтский переулок… Для тех, кто устал от стандартных маршрутов по туристическим местам, это может быть отличная альтернативная экскурсия.

В середине XIX века этот район назвали Рижским (а иногда его называли и Лифляндским) предместьем — отсюда шла старая дорога на Ригу. Улицы здесь именовались по городам и названиям Прибалтийских губерний Российской империи. В советское время многие из них были переименованы — например, Рижский проспект носил имя революционера Огородникова — но потом были возвращены исторические названия. И хотя, конечно, стоит погулять и по Нарвскому проспекту, и заглянуть на Ревельский (в честь Таллина) переулок — прогулка по одним только "латвийским" улицам заняла у меня два коротких зимних дня, примерно с 11 и до полчетвертого.