Может, и не самые секретные, но все же и не самые известные — комнаты, квартиры и смотровые площадки популярнейших туристических объектов, доступные далеко не всем. Чтобы попасть туда, нужно быть знаменитостью или приготовиться расстаться с десятками тысяч долларов — но и это не даст вам никаких гарантий.

Знаете ли вы, что в Эйфелевой башне скрывается квартира, а когда-то туристы могли подниматься на смотровую площадку, расположенную на факеле Статуи Свободы в Нью-Йорке? DELFI рассказывает о таинственных местах, скрытых в самых известных достопримечательностях по всему миру.

Квартира в Эйфелевой башне

Эйфелева башня, высота которой на данный момент составляет 324 метра, была построена в 1889 году, и с тех пор пережила не одну реконструкцию. Символ Парижа (да и всей Франции) в течение года посещают около семи миллиона туристов.

Гюстав Эйфель — инженер, спроектировавший достопримечательность, не забыл и о себе, оборудовав в башне потайную квартиру.

Площадь этой квартиры составляла примерно 100 кв.м. — хотя большую часть занимал лифт, лестница и другие технические конструкции, в ней умещалась жилая комната, где находился рояль, санузел, а также кухня. Спальни в этой квартире не было — здесь Гюстав планировал только работать и принимать гостей.

Туристы не могут попасть в квартиру Гюстава, однако в историческую реконструкцию интерьера поместили восковые скульптуры самого инженера, его дочери Клэр и Томаса Эдисона, американского изобретателя — разглядеть обстановку можно через стекло.

103-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг