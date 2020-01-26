Латвийцы смогут посещать Дальний Восток России по электронной визе

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил с 18 до 53 число стран, гражданам которых разрешено посетить регионы Дальнего Востока с помощью электронной визы. Теперь в этот список входит Латвия.

"Утверждены изменения,которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в Российскую Федерацию через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа", — говорится в распоряжении правительства РФ от 24 января 2020 года.

Упрощенным режимом въезда могут воспользоваться граждане 53 государств: Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Катара, Кипра, КНР, Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Приехать в регион с электронной визой можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Анадыре, Чите и Улан-Удэ. Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий рог".

Электронная виза выдается в срок не более 4 календарных дней независимо от выходных и праздников, сайт, на котором подается заявление, работает круглосуточно. Нужно заполнить заявление онлайн, получить уведомление и распечать его. Уведомление предъявляется сотрудникам транспортной компании и пограничникам.

На данный момент на сайте МИД РФ граждане Латвии пока еще не могут подать заявление на получение электронной визы. По бесплатным электронным визам латвийцы могут ездить в Калининград и Санкт-Петербург.