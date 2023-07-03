Латвийское побережье заманивает литовцев ценами: насколько дешевле здесь можно отдохнуть?
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Латвийское побережье летом становится все более популярным среди литовцев. Средние цены на жилье здесь обычно на треть ниже. Литовский Delfi решил сравнить, сколько потратит семья с двумя детьми на самых популярных морских курортах Литвы и Латвии.

Как изменились цены за год?


Лауринас Шертвичюс, глава портала по размещению на морском побережье PrieJūros.lt, отмечает, что в этом году интерес литовцев к латвийскому побережью возрос. По сравнению с прошлым годом, количество посетителей направлений в Латвии в этом году увеличилось примерно на 25%, а количество запросов на размещение – примерно на 28-30%.

Посещения латвийских курортов составляют 14% от всех посещений на портале: 518 000 посетителей в этом году интересовались курортами Литвы, 84 000 – курортами Латвии. Самые популярные латвийские приморские города и курорты по посещаемости и количеству запросов: Лиепая, Папе, Вентспилс, Юрмала, Нида, Юралмациемс и Бернати.

"В прошлом году и в предыдущие годы Вентспилс был явным лидером, но в этом году он немного сдал позиции, в то время как интерес к Лиепае и ее окрестностям, а также Папе – значительно возрос", – отмечает Шертвичюс.

Руководитель портала отмечает, что латвийские курорты всегда были популярны среди литовцев, так как жилье там дешевле.

"Сейчас латвийские цены на аренду жилья догнали литовские, но все еще несколько ниже, чем на литовском побережье. В Лиепае и Юрмале они могут быть немного ниже выше (по сравнению с Латвией в целом - ред.), но ближе к Литве – в Вентспилсе – пока еще дешево. А литовцы как ездили в Папе, так и продолжают ездить. В районе Папе, наверное, сейчас живет (владеет или снимает недвижимость) больше литовцев, чем самих латвийцев", – размышляет собеседник.

По данным портала PrieJūros.lt, на латвийском побережье, если сравнивать объекты одинакового уровня, цены н аренду примерно на 20-35% ниже, чем в Паланге. Шертвичюс также отмечает, что в этом году в Литве и Латвии арендная плата почти не выросла, тогда как в прошлом году рост составил 15-20% и 10-15%, соответственно.

"Литовская" часть Латвии, т.е. Нида и Папе, в прошлом году смелее поднимала цены, нежели Паланга и Швянтойи. "В Вентспилсе, однако, все отмечают уменьшение количества литовцев, поэтому цены особо не росли, может быть, всего на несколько процентных пунктов", – говорит руководитель портала.

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