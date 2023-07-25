Лесные пожары в Греции: что делать туристам из Латвии и как быть с запланированными поездками
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Греция больше недели борется с лесными пожарами на островах Родос, Эвбея и Корфу. Власти заявляют, что серьезной опасности для отдыхающих нет, тем не менее туроператоры и МИД Латвии просят следить за информацией и быть начеку.

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По последним данным, северная часть острова безопасна и принимает туристов, работа отелей и аэропорта не нарушена, рейсы выполняются и в целом ситуация стабилизируется.

Как рассказывает представитель Novatours, главной целью по-прежнему остается обеспечение безопасности путешественников, поэтому туристический оператор находится в постоянном контакте с ответственными учреждениями и следует официальным источникам и рекомендациям.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты, которые в настоящее время планируют поездку на Родос, как можно скорее получили всю необходимую информацию, — написал Novatours на своей странице в Facebook. — В целях обеспечения максимальной безопасности мы приостановили продажу билетов в южную часть острова на несколько недель и будем продолжать оценивать ситуацию. Мы предлагаем альтернативные варианты для путешественников, уже купивших путевку на Родос".

Novatours отмечает, что клиенты, запланировавшие поездку в безопасную (северную) часть острова до 30 июля, могут не беспокоиться о своих планах, поскольку они не будут отменены или изменены в свете сложившихся обстоятельств.

"По полученной на данный момент информации, 12 наших клиентов из Литвы, 7 из Эстонии и 3 из Латвии отдыхали в пострадавших от пожара районах Родоса. С субботы все они были перевезены или эвакуированы из Киотари, Лардоса и Пефкоса в безопасное место на севере острова", — написал Novatours на своей странице в Facebook.

По словам Юрия Баткилина, представителя туроператора Tez Tour, регулярные полеты на такие острова, как Крит, Родос, Корфу и полуостров Халкидики проходят по расписанию, а чартерные рейсы на полуостров Пелопоннес начнутся с начала сентября.

"Несколько раз в день мы получаем обновленную информацию от принимающего офиса о ситуации на курортах и находимся в постоянном взаимодействии с авиакомпанией AirBaltic, — сказал Юрий Баткилин. — На всех курортах работают наши представители и круглосуточно служба поддержки".

В случае необходимости клиенты Novatours и Tez Tour могут изменить место отдыха на другое — для этого необходимо связаться с агентством или представителем компании, с которым были согласованы планы поездки.

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Если у вас возникли какие-либо вопросы, к туристам, находящимся на Родосе, можно обратиться к местным представителям, а тем, кто планирует поездку, — к представителям своих агентств.

Рекомендации МИД Латвии

Согласно интернет-порталу, МИД Латвии просит латвийцев, планирующих въезд в Грецию или находящихся в настоящее время на территории этой страны, следить за информацией греческих властей и служб о текущей ситуации, а также выполнять все указания по эвакуации из районов, охваченных огнем.

Для получения своевременной и актуальной информации о лесных пожарах в Греции гражданам Латвии, находящимся в стране, рекомендуется включить мобильный интернет. Также всем тем, кто планирует в ближайшие дни отправиться на остров, стоит заблаговременно связаться со своим туроператором или гостиницей, чтобы убедиться, что место отдыха не находится в зоне пожаров или рядом с ней.

За консультацией можно обратиться в круглосуточную горячую линию Консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии +371 26337711 или по контактным телефонам Центра управления кризисными ситуациями Министерства иностранных дел Греции:

  • +30 210-3681259
  • +30 210-3681350

Как греческих, так и иностранных граждан, которым угрожает непосредственная опасность, просят напрямую обращаться в службу гражданской обороны 112.

Как поступили в Литве

На данный момент Литва не планирует проводить эвакуации или устраивать дополнительные рейсы для вывоза туристов с острова Родос, так как большинство из них находится в безопасных районах, не затронутых пожарами.

По словам Ольги Беловой, руководителя по маркетингу в странах Балтии туроператора Coral Travel, к ним не поступало обращений от туристов, которые хотели бы вернуться домой раньше запланированного срока из-за сложившейся ситуации.

Инга Аукштуолите, руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу организатора путешествий Tez Tour, также подчеркнула, что ситуация на островах Корфу и Родос остается стабильной, а все путешественники находятся в безопасности.

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