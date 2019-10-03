Летаем с умом: 15 вещей, которые не стоит покупать в аэропортах

Аэропорт всегда ассоциируется с сильными эмоциями — отпуском, путешествиями, лицами любимых людей, возвращением домой. Но еще одна сильная ассоциация аэропорта — дороговизна. Reader's Digest рассказывает, что никогда не следует покупать в аэропортах.
Wi-Fi
Зачастую интернет нам нужен не только для развлечения, но и для работы или чтобы узнать что-то важное. Если у вас нет мобильного интернета, то ни в коем случае не платите за беспроводной интернет в аэропортах — они пользуются тем, что, пройдя проверку на безопасность, пассажиры становятся буквально их заложниками. Wi-Fiза деньги обычно очень медленный и дорогой. А с другой стороны, если вы летите в отпуск, то все ваши письма могут подождать — на то он и отпуск. Вместо того, чтобы уткнуться в мобильное устройство, лучше почитайте книгу, займите руки рукоделием, игрой или просто помедитируйте.
- 1. Электроника
- 2. Еда
- 3. Вода и другие напитки
- 4. Сувениры
- 5. Валюта
- 6. Подушки для шеи
- 7. Медикаменты
- 8. Автомобили напрокат
- 9. Багаж
- 10. Чтиво в дорогу
- 11. Шоколад
- 12. Алкоголь
- 13. Парфюмерия
- 14. Парковка
TagsПутешествия
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