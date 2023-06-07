Летевший в США самолет Air India из-за неисправности сел в Магадане и его пассажирам пришлось ночевать в школе на полу
Foto: AFP/Scanix/LETA

Каждый день во всем мире в воздух поднимается несколько десятков тысяч самолетов. Подавляющее большинство через несколько часов оказывается в аэропорту прибытия, но некоторые – испытывая технические сложности – бывают вынуждены совершить аварийную посадку. Так произошло с пассажирским бортом авиакомпании Air India, выполнявшем рейс из Дели в Сан-Франциско. Из-за проблем с двигателем ему пришлось приземлиться в Магадане, попутно познакомившись с ямой на посадочной полосе аэропорта.

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В самолете находилось 232 пассажира и 11 членов экипажа, большинство из которых – граждане США и Индии. Впрочем, первое впечатление о Магадане и ямах на взлетном поле быстро сменилось вторым – они увидели аэропорт города, и даже третьим – когда оказалось, что гостиниц для пассажиров злополучного авиарейса нет.

По словам губернатора региона Сергея Носова, никто не ожидал такого развития событий, поэтому пришлось в экстренном порядке расселять людей в школах и общежитиях. Женщин с детьми и беременных женщин отправили в общежитие медицинского колледжа в Магадане, остальным нашлось место в школе поселка Сокол, где расположен аэропорт.

"Вести Магадан" даже выпустили сюжет, в котором рассказали о том, как чувствуют себя пассажиры в магаданской школе. В видео можно увидеть, что спальные места для людей оборудованы в коридорах, а кормить их пришлось повару школьной столовой, по словам которой большинство из пассажиров вегетарианцы и ей пришлось нелегко.

По правилам, пассажиры авиакомпании Air India вообще не должны были покидать борт самолета, поскольку у них нет российских виз. Но, учитывая все обстоятельства, людям все-таки дали возможность как-то устроиться, пока они ждут прибытия нового борта. Ожидается, что он прибудет в Магадан в четверг утром, а пассажиры рейса Дели-Сан-Франциско еще долго не забудут этот полет.

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